LaLiga EA Sports

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Realari garaipenak luzapenean egin dio ihes Valentzian (1-1)

Take Kubok sartutako golarekin aurreratu da Reala markagailuan, baina Levantek berdinketa lortu du, penaltiz, 92. minutuan. Ion Ansotegiren taldeak garaipena merezi izan du, baina porrot sentsazioarekin itzuliko da Donostiara.

VALENCIA, 20/12/2025.- El centrocampista de la Real Sociedad Take Kubo (i) disputa un balón con el defensa del Levante Manu Sánchez (d) durante el partido de LaLiga EA Sports entre Levante UD y Real Sociedad celebrado este sábado en el estadio Ciutat de València. EFE/ Ana Escobar

Take Kubo, aurrera egin nahian. Argazkia: EFE

author image

G. P. A. | EITB

Azken eguneratzea

Realak 1-1 berdindu du Levanteren aurka Valentzian jokatu duen EA Sports Ligako partida. Talde txuri-urdina Levante baino gehiago izan da, eta garaipena merezi izan du, baina puntu bakarrarekin itzuliko da Donostira.

Reala lehen zatian ipini da aurretik markagailuan, Take Kubok buruz egindako golari esker. Neurketa horrela bukatuko zela ematen bazuen ere, luzapenean, Mariezkurrenak penaltia egin du eta Levantek markagailua parekatu du.

Lehen zatian, neurketa nahiko parekatua izan da. Realarena izan da baloiaren jabetza, erasoko jokoan arrisku handirik sortu ez arren. Levantek, berriz, ondo ekin dio lehiari, baina minutuak igaro ahala behera egin du, eta talde txuri-urdinak lehen kolpea eman dio atsedenaldira joan aurretik.

Lehen zatiko azken jokaldian, Realak baloia lapurtu du zelai erdian. Guedes ziztu bizian joan da Ryanen atearen bila, erdiraketa egin du, eta Take Kubok gola sartu du, buruz.

Bigarren zatian, etxekoak nahi eta ezin ibili dira berdinketaren bila. Pixkanaka-pixkanaka, Ion Ansotegiren mutilak berriro jabetu dira baloiaz, eta Mikel Oyarzabalek bigarren gola egiteko aukera paregabea galdu du 71. minutuan. Ryanen aurrean bakarrik gelditu ostean, atezainari iskin egiten saiatu da, baina honek baloia kendu dio eta jokaldia ezerezean geratu da.  

Realak Levanteren zelaian jokatu du partidaren azken txanpa, eta bigarrena edozein unetan sartuko zuela ematen zuen. Ez da horrela izan, eta luzapenean, norgehiagoka amaitzear zegoenean, Marizkurrenak penaltia egin du. Delak ez du barkatu, eta 1-1ekoa jarri du markagailuan.

Azken bi minutuetan, gainera, Levantek gora jo du, eta emaitza iraultzeko zorian egon da.

Gol horrek min handia egin dio talde txuri-urdinari, irabazita zuen neurketa balio gutxiko berdinketa batekin amaitu baitu.

0-1: Take Kuboren gola

Mariezkurrenaren penaltia

1-1: Delaren gola, penaltiz

Real Sociedad EA Sports Liga Golak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X