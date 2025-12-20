Realari garaipenak luzapenean egin dio ihes Valentzian (1-1)
Take Kubok sartutako golarekin aurreratu da Reala markagailuan, baina Levantek berdinketa lortu du, penaltiz, 92. minutuan. Ion Ansotegiren taldeak garaipena merezi izan du, baina porrot sentsazioarekin itzuliko da Donostiara.
Realak 1-1 berdindu du Levanteren aurka Valentzian jokatu duen EA Sports Ligako partida. Talde txuri-urdina Levante baino gehiago izan da, eta garaipena merezi izan du, baina puntu bakarrarekin itzuliko da Donostira.
Reala lehen zatian ipini da aurretik markagailuan, Take Kubok buruz egindako golari esker. Neurketa horrela bukatuko zela ematen bazuen ere, luzapenean, Mariezkurrenak penaltia egin du eta Levantek markagailua parekatu du.
Lehen zatian, neurketa nahiko parekatua izan da. Realarena izan da baloiaren jabetza, erasoko jokoan arrisku handirik sortu ez arren. Levantek, berriz, ondo ekin dio lehiari, baina minutuak igaro ahala behera egin du, eta talde txuri-urdinak lehen kolpea eman dio atsedenaldira joan aurretik.
Lehen zatiko azken jokaldian, Realak baloia lapurtu du zelai erdian. Guedes ziztu bizian joan da Ryanen atearen bila, erdiraketa egin du, eta Take Kubok gola sartu du, buruz.
Bigarren zatian, etxekoak nahi eta ezin ibili dira berdinketaren bila. Pixkanaka-pixkanaka, Ion Ansotegiren mutilak berriro jabetu dira baloiaz, eta Mikel Oyarzabalek bigarren gola egiteko aukera paregabea galdu du 71. minutuan. Ryanen aurrean bakarrik gelditu ostean, atezainari iskin egiten saiatu da, baina honek baloia kendu dio eta jokaldia ezerezean geratu da.
Realak Levanteren zelaian jokatu du partidaren azken txanpa, eta bigarrena edozein unetan sartuko zuela ematen zuen. Ez da horrela izan, eta luzapenean, norgehiagoka amaitzear zegoenean, Marizkurrenak penaltia egin du. Delak ez du barkatu, eta 1-1ekoa jarri du markagailuan.
Azken bi minutuetan, gainera, Levantek gora jo du, eta emaitza iraultzeko zorian egon da.
Gol horrek min handia egin dio talde txuri-urdinari, irabazita zuen neurketa balio gutxiko berdinketa batekin amaitu baitu.
Zure interesekoa izan daiteke
Mikel Oyarzabal: "Ez gara teklarekin ematen ari"
Realak bana egin du Levanteren aurka etxetik kanpo jokatu duen EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partidan. Partidaren amaieran, Mikel Oyarzabalek burumakur azaldu du ez direla erabaki egokiak hartzen ari, eta erantsi du momentu gogorra dela guztientzako.
Jon Ansotegi: "Etxetik kanpo jokatzeko eta emaitza on bat ateratzeko aukera bezala ikusi behar dugu"
Realak urteko azken partida jaitsiera postuetan sartuta jokatuko du, bitarteko entrenatzaile batekin eta etxetik urrun. Taldea konfiantza momentu altuenean ez egon arren, funtsezkoa da urtea ondo amaitzea eta Ansotegik partidaren aurreko prentsaurrekoan azaldu du Levanteren aurkako partida aukera bezala ikusten duela.
Jon Ansotegi: "Kosta egin zaigu baina pozik nago, garaipena heldu egin delako"
Eldense mendean hartuta, Errege Kopan aurrera egitea lortu du Realak. Jon Ansotegik partidaren analisia egin du prentsaurrekoan.
Realak sufritu egin du Eldan, baina Pablo Marinek azken hasperenean sartutako golari esker sailkatu egin da (1-2)
Sucicek aurretik jarri du talde txuri-urdina bigarren zatian, baina jarraian berdindu du Eldensek. Partida luzapenera bidera zihoala zirudienean, partidako jokaldirik onenean, Ansotegiren taldeak saria lortu du.
Sergio Franciscok agur esan dio Realari, gutun hunkigarri batean: "Betiko eramango dut guztion maitasuna"
Txuri-urdinen entrenatzaile ohiak eskerrak eman dizkie zaleei "une zailenetan ere babes leiala" emateagatik. Gainera, futbol profesionalean "erronka berriei" aurre egiteko prest agertu da.
Jon Ansotegi: "Lehen helburua biharko partida irabaztea da"
Jon Ansotegi gogotsu agertu da Realeko lehen taldearen entrenatzaile gisa duen erronkarekin. Esan du lehen erronka bihar, asteartez, Eldenseren kontrako Errege Kopako partida irabaztea dela.
Txuri-urdinen erakustaldia Zubietan Deportivoren aurka (3-0)
Realak 3-0 irabazi dio Deportivori Zubietan jokatu den F Moeve Ligako 14. jardunaldiko partida. Txuri-urdinak nagusi izan dira hasieratik, jokoan zein aukeretan. Lucia Pardoren, Emma Ramirezen eta Klara Cahynovaren golek, etxeko taldearen nagusitasuna islatzeaz gain, 3 puntuak etxean geratzea ekarri dute.
Realak Sergio Francisco kargutik kendu du, eta, behin-behinean, Ansotegik ordezkatuko du
Irungo entrenatzailearen agindupean, Realak 4 garaipen, 4 berdinketa eta 8 porrot izan ditu, eta sailkapeneko 15. postuan dago, 16 punturekin, jaitsieratik puntu batera.
Sanse jaitsieratik atera da Deportivo jipoituta (0-3)
Etxetik kanpo lortutako lehen garaipenean, talde txuri-urdinak partida osoa jokatu du azken postuetatik ateratzeko.