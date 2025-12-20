El Levante frustra la victoria de la Real en el descuento (1-1)

En la primera parte, el encuentro ha sido bastante igualado. La posesión del balón ha sido de la Real, a pesar de no crear mucho peligro en ataque.

El Levante, por su parte, ha arrancado con intensidad, pero ha ido decayendo con el paso de los minutos y el conjunto txuri-urdin ha dado el primer golpe antes de irse al descanso.

En la última jugada de la primera parte, la Real ha robado el balón en el centro del campo y en una rápida transción, Take Kubo ha marcado el 0-1 al rematar de cabeza un buen centro de Guedes.

Poco a poco, los de Jon Ansotegi se han apoderado del balón y Mikel Oyarzabal desperdició en el minuto 71 una gran ocasión para anotar el segundo. Tras quedarse solo ante Ryan, el capitán ha intentado burlar al portero, pero éste le ha arrebatado el balón y no ha podido culminar la jugada.

La Real ha jugado la recta final del partido en el campo del Levante y daba la sensación de que el segundo gol llegaría en cualquier momento.

No ha sido así y en el descuento, cuando el choque estaba a punto de terminar, Marizkurrena ha cometido un penalti, que Dela no ha perdonado para poner las tablas en el marcador.

Además, en los últimos minutos, el conjunto valenciano se ha ido arriba, y a punto estado de lograr la épica y remontar el resultado.

Ese gol ha hecho mucho daño al conjunto txuri-urdin, que ha terminado el partido con la sensanción de haber perdido tres puntos ante el colista de la liga.