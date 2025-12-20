LaLiga EA Sports

El Levante frustra la victoria de la Real en el descuento (1-1)

La Real se ha adelantado en el marcador con un gol de Take Kubo, pero el Levante ha empatado, de penalti, en el minuto 92. Los de Jon Ansotegi han merecido la victoria, pero vuelven a casa con sensación de haber caído derrotados ante el colista.

VALENCIA, 20/12/2025.- El centrocampista de la Real Sociedad Take Kubo (i) disputa un balón con el defensa del Levante Manu Sánchez (d) durante el partido de LaLiga EA Sports entre Levante UD y Real Sociedad celebrado este sábado en el estadio Ciutat de València. EFE/ Ana Escobar

Take Kubo, autor del gol de Real. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Realari garaipenak luzapenean egin dio ihes Levanten (1-1)
La Real Sociedad ha empatado 1-1 ante el Levante el partido de la Liga EA Sports que ha disputado este sábado en Valencia. El equipo txuri-urdin ha sido superior a su rival y ha merecido la victoria, pero vuelve a Donostia con un punto que sabe a derrota.

La Real Sociedad se ha puesto por delante en el marcador en la primera parte gracias a un gol de cabeza de Take Kubo.

En la primera parte, el encuentro ha sido bastante igualado. La posesión del balón ha sido de la Real, a pesar de no crear mucho peligro en ataque. 

El Levante, por su parte, ha arrancado con intensidad, pero ha ido decayendo con el paso de los minutos y el conjunto txuri-urdin ha dado el primer golpe antes de irse al descanso.

En la última jugada de la primera parte, la Real ha robado el balón en el centro del campo y en una rápida transción, Take Kubo ha marcado el 0-1 al rematar de cabeza un buen centro de Guedes.  

Poco a poco, los de Jon Ansotegi se han apoderado del balón y Mikel Oyarzabal desperdició en el minuto 71 una gran ocasión para anotar el segundo. Tras quedarse solo ante Ryan, el capitán ha intentado burlar al portero, pero éste le ha arrebatado el balón y no ha podido culminar la jugada.  

La Real ha jugado la recta final del partido en el campo del Levante y daba la sensación de que el segundo gol llegaría en cualquier momento.

No ha sido así y en el descuento, cuando el choque estaba a punto de terminar, Marizkurrena ha cometido un penalti, que Dela no ha perdonado para poner las tablas en el marcador.

Además, en los últimos minutos, el conjunto valenciano se ha ido arriba, y a punto estado de lograr la épica y remontar el resultado.

Ese gol ha hecho mucho daño al conjunto txuri-urdin, que ha terminado el partido con la sensanción de haber perdido tres puntos ante el colista de la liga. 

0-1: Gol de Take Kubo

Penalti de Mariezkurrena

1-1: Gol de Dela, de penalti

