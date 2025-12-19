Levante vs Reala

Jon Ansotegi: "Etxetik kanpo jokatzeko eta emaitza on bat ateratzeko aukera bezala ikusi behar dugu"

reala
18:00 - 20:00
Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Realak urteko azken partida jaitsiera postuetan sartuta jokatuko du, bitarteko entrenatzaile batekin eta etxetik urrun. Taldea konfiantza momentu altuenean ez egon arren, funtsezkoa da urtea ondo amaitzea eta Ansotegik partidaren aurreko prentsaurrekoan azaldu du Levanteren aurkako partida aukera bezala ikusten duela.

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

