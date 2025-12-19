Jon Ansotegi: "Veo un equipo vivo y unido, con ganas de mejorar y ganar"
La Real afronta el último partido del año en puestos de descenso, con un entrenador interino y lejos de casa. Pese a no atravesar su mejor momento de confianza, Ansotegi ha explicado en la rueda de prensa que ve al equipo con ganas y el partido ante el Levante como una oportunidad.
