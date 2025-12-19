Levante vs Real

Jon Ansotegi: "Veo un equipo vivo y unido, con ganas de mejorar y ganar"

Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Jon Ansotegi: "Etxetik kanpo jokatzeko eta emaitza on bat ateratzeko aukera bezala ikusi behar dugu"

Última actualización

La Real afronta el último partido del año en puestos de descenso, con un entrenador interino y lejos de casa. Pese a no atravesar su mejor momento de confianza, Ansotegi ha explicado en la rueda de prensa que ve al equipo con ganas y el partido ante el Levante como una oportunidad.

Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports

