Jon Ansotegi: "Kosta egin zaigu baina pozik nago, garaipena heldu egin delako"

Eldenseren aurkako Errege Kopako partidaren ostean, Jon Ansotegik egindako adierazpenak.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eldense mendean hartuta, Errege Kopan aurrera egitea lortu du Realak. Jon Ansotegik partidaren analisia egin du prentsaurrekoan.

Errege Kopa Real Sociedad

