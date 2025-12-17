Rueda de prensa

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Jon Ansotegi: "Me quedo con la actitud y la energía del equipo"

Eldenseren aurkako Errege Kopako partidaren ostean, Jon Ansotegik egindako adierazpenak.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Ansotegi: "Kosta egin zaigu baina pozik nago, garaipena heldu delako"
author image

EITB

Última actualización

Tras derrotar al Eldense, la Real Sociedad ha conseguido pasar a la siguiente fase de la Copa del Rey.

Copa del Rey Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X