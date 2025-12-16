Kargutik kendu ondoren
Sergio Franciscok agur esan dio Realari gutun hunkigarri batean: "Betiko eramango dut guztion maitasuna"

Txuri-urdinen entrenatzaile ohiak eskerrak eman dizkie zaleei "une zailenetan ere baldintzarik gabeko babesa" emateagatik. Gainera, futbol profesionalean "erronka berriei" aurre egiteko prest agertu da.

Sergio Francisco exentrenador de la Real Sociedad

Sergio Francisco Realeko entrenatzaile ohia partida batean. Artxiboko argazkia: Europa Press

Azken eguneratzea

Sergio Francisco Realeko entrenatzaile ohiak gutun hunkigarri batekin esan dio agur gaur talde txuri-urdinari: "Betiko eramango dut guztion maitasuna". Realak igandean ofizial egin zuen entrenatzaile irundarraren kargugabetzea, lehen taldean denboraldi erdia baino gutxiago eman ondoren.

Gaur, kargua utzi eta bi egunera, gutun hunkigarri bat argitaratu du klubari, lantaldeari, jokalariei eta zaleei eskerrak emateko. Bere gutunean, Zubietan 11 urte baino gehiago igaro ondoren nola sentitzen den hitzez adieraztea zaila dela onartzen du. "Nire bizitzaren garai bat amaitu da, familia txuri-urdinaren barruan arlo pertsonalean eta profesionalean hazteko aukera eman didan bidaia", nabarmendu du.

Zubietako etapa bakoitzean pertsona "konprometituak, grinatsuak eta profesionalak" bere alboan izan dituela gogorarazi du, eta haiekin "asko" ikasi duela.

Sergio Franciscok ez ditu ahaztu nahi izan "taldeen inguruan bigarren maila batean lanean ari diren" pertsona guztiak. "Bere lana ez da hain agerikoa, baina balio kalkulaezina du", azpimarratu du.

 

Sergio Franciscoren gutuna

Nire onena eman arren, ez da nahi bezala atera

"11 urte hauetan Easo, Reala C eta Sanse zuzentzeko pribilegioa izan dut eta, azkenik, lehen taldeko entrenatzailea izateko ohorea izan dut. Amets hori, nire onena eman arren, ez da nahi bezala atera, baina harrotasunez bete nau eta betiko eramango dudan esperientzia izan da", erantsi du prestatzaileak.

Era berean, esker oneko hitzak izan ditu bide honetan lagundu dioten "entrenatzaile eta jokalarientzat, une ahaztezinak" biziarazi dizkiotelako, besteak beste, "Pasaiako igoera, Eldense eta Alcorconen aurkako playoffak, Sanseren igoera Zubietan edo Gorrok derbian sartutako gola".

Eta, jakina, jarraitzaile txuri-urdinei ere eskerrak eman dizkie, "une zailenetan ere baldintzarik gabeko babesa emateagatik". "Betiko eramango dut guztion maitasuna. Erronka berriei aurre egiteko energia izango da, jakinda ezinezkoa izango dela hemen bezala egotea, sentitzea eta gozatzea", aitortu du.

Hitz horiekin, Sergio Franciscok agur esan dio azken hamaika urteetan bere etxea izan denari, eta futbol profesionalean "erronka berriei" ekingo die.

Futbola Real Sociedad

