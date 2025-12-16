Sergio Francisco, exentrenador de la Real Sociedad, se ha despedido este martes del club txuri-urdin con una emotiva carta: "Me llevo para siempre el cariño de todos". La Real hizo oficial el domingo el cese del técnico irundarra tras menos de media temporada en el primer equipo.

Este martes, un par de días después del cese, ha publicado una emotiva carta en la que agradece al club, staff, jugadores y afición todos estos años. En su misiva, reconoce que es difícil expresar con palabras cómo se siente después de más de 11 años en Zubieta. "Acaba un ciclo vital para mí, un viaje que me ha permitido crecer en lo personal y en lo profesional dentro de la familia txuri-urdin", asegura.

Recuerda que en cada etapa de Zubieta ha estado acompañado por personas "comprometidas, apasionadas y profesionales" con las que ha disfrutado y de las que ha aprendido "muchísimo".

Sergio Francisco no ha querido olvidarse tampoco de todas las personas que "están alrededor de los equipos trabajando en un segundo plano". "Su trabajo no es tan visible, pero su labor y ayuda tiene un valor incalculable", remarca.