Sergio Francisco se despide en una emotiva carta de la Real: "Me llevo para siempre el cariño de todos"
Sergio Francisco, exentrenador de la Real Sociedad, se ha despedido este martes del club txuri-urdin con una emotiva carta: "Me llevo para siempre el cariño de todos". La Real hizo oficial el domingo el cese del técnico irundarra tras menos de media temporada en el primer equipo.
Este martes, un par de días después del cese, ha publicado una emotiva carta en la que agradece al club, staff, jugadores y afición todos estos años. En su misiva, reconoce que es difícil expresar con palabras cómo se siente después de más de 11 años en Zubieta. "Acaba un ciclo vital para mí, un viaje que me ha permitido crecer en lo personal y en lo profesional dentro de la familia txuri-urdin", asegura.
Recuerda que en cada etapa de Zubieta ha estado acompañado por personas "comprometidas, apasionadas y profesionales" con las que ha disfrutado y de las que ha aprendido "muchísimo".
Sergio Francisco no ha querido olvidarse tampoco de todas las personas que "están alrededor de los equipos trabajando en un segundo plano". "Su trabajo no es tan visible, pero su labor y ayuda tiene un valor incalculable", remarca.
Carta de Sergio Francisco
A pesar de haber dado lo mejor de mí, no ha salido como queríamos
"En estos 11 años he tenido el privilegio de dirigir al Easo, a la Real Sociedad C, al Sanse y, finalmente, he tenido el honor de ser el entrenador del primer equipo. Un sueño que, a pesar de haber dado lo mejor de mí, no ha salido como queríamos, pero que me ha llenado de orgullo y ha sido una experiencia que me llevaré para siempre", subraya el técnico.
Sus palabras de agradecimiento llegan a "cada persona de cada cuerpo técnico y cada jugador" que le han acompañado en este camino y le ha hecho vivir "momentos inolvidables", entre los que cita "el ascenso en Pasaia, los playoffs con Eldense y Alcorcón, el ascenso del Sanse en Zubieta o el gol de Gorro en el derbi".
Y, por supuesto, también tiene un agradecimiento especial para la afición por su "apoyo incondicional incluso en los momentos más complicados". "Me llevo para siempre el cariño de todos. Será energía para afrontar nuevos retos, sabiendo que será imposible estar, sentir y disfrutar como aquí", reconoce.
Con estas palabras, Sergio Francisco dice adiós a la que ha sido su casa en los últimos once años, y se abre a "nuevos retos" en el fútbol profesional.
