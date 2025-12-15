Rueda de prensa
Jon Ansotegi: "Intentaré que todos los jugadores recuperen su mejor versión"

Jon Ansotegi, prentsaurrekoan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jon Ansotegiren adierazpenak, Realeko lehen taldearen entrenatzaile gisa
author image

EITB

Última actualización

Jon Ansotegi se ha mostrado motivado con su reto como entrenador del primer equipo de la Real Sociedad. El primer obetivo es ganar mañana martes el partido de Copa del Rey ante el Eldense. 

LaLiga EA Sports Real Sociedad

