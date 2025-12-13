Sanse jaitsieratik atera da Deportivo jipoituta (0-3)
Sanse bikain atera da larunbat honetan Hypermotion Ligako jaitsiera gunetik, Deportivori 0-3 irabazita eta etxetik kanpo lehen garaipena lortuta.
Ordu erdia pasata, Aitor Fragak gelditu ikusgarria egin du Deporrek aurrea har ez zezan. Eta hurrengo jokaldian, Patiñoren galera baten ondoren, bigarren talde txuri-urdinak kontraeraso azkar batekin jo du, Carrerak maisuki burututa (0-1).
Atsedenaldiaren atarian, Ochiengek sarearen albotik jo du jaurtiketa gurutzatua.
Sanseri kosta egin zaio bigarren zatian bere zelaitik irtetea. Horregatik, Jon Ansotegik hamaikakoa berritu du Mikel Rodriguezen eta Alex Marchalen sarrerarekin. Baina oparitutako baloi batek bidea libre utzi dio Jon Baldari, eta zartako ikusgarria atera du 0-2koa sartzeko.
Hiru minutu geroago, zelaian sartu berria zen Gorka Gorosabelek Donostiako taldearen garaipen historikoa itxi du (0-3).
