El Sanse sale del descenso tras golear al Deportivo (0-3)

En su primera victoria a domicilio, el equipo txuri-urdin ha disputado un partido muy completo para salir de los últimos puestos a lo grande.

Jugadores del Sanse celebrando un gol. Foto: Real Sociedad
Euskaraz irakurri: Sanse jaitsieratik atera da Deportivo jipoituta (0-3)
I. G. A. | EITB

El Sanse ha salido a lo grande este sábado de la zona de descenso de LaLiga Hypermotion, derrotando por un contundente 0-3 al Deportivo de la Coruña y logrando a su vez su primera victoria a domicilio.

Sobrepasada la media hora de juego, Aitor Fraga ha evitado que el Dépor se adelantase con una espectacular parada a remate de cabeza de Mario Soriano. Y en la siguiente jugada, después una pérdida de Patiño, el filial txuri urdin ha golpeado con un rápido contraataque culminado magistralmente por Carrera (0-1).

Al borde del descanso, Ochieng ha estrellado su tiro cruzado contra el lateral de la red.

Al Sanse le ha costado salir de su campo en la segunda parte. Por eso, Jon Ansotegi ha refrescado su once con la entrada de Mikel Rodríguez y Alex Marchal. Pero un balón regalado ha dejado una autopista por el centro a Jon Balda, que sacó un espectacular latigazo para marcar el 0-2.

Apenas tres después, Gorka Gorosabel, que acababa de entrar en el campo, ha cerrado el histórico triunfo del filial donostiarra (0-3).

