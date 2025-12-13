El Sanse sale del descenso tras golear al Deportivo (0-3)

Al borde del descanso, Ochieng ha estrellado su tiro cruzado contra el lateral de la red.

Al Sanse le ha costado salir de su campo en la segunda parte. Por eso, Jon Ansotegi ha refrescado su once con la entrada de Mikel Rodríguez y Alex Marchal. Pero un balón regalado ha dejado una autopista por el centro a Jon Balda, que sacó un espectacular latigazo para marcar el 0-2.