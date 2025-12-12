Reala-Girona
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Igor Zubeldia: "Taldea lotsagarri egon da"

ZUBELDIA
18:00 - 20:00
Igor Zubeldia (Reala). Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Realak 1-2 galdu du Gironaren aurka ostiral honetan Anoetan jokatu den EA Sports Ligako 16. jardunaldiko partidan. Partidaren amaieran, Igor Zubeldia kritiko azaldu da, gogoeta egitea, erantzukizuna hartzea eta aurrera egitea tokatzen dela esan du. 

Futbola Real Sociedad EA Sports Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X