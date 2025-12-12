Real Sociedad-Girona
Igor Zubeldia: "La actuación del equipo ha sido vergonzosa"

Igor Zubeldia (Real Sociedad). Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Igor Zubeldia: "Taldea lotsagarri egon da"

Última actualización

La Real Sociedad ha perdido 1-2 ante el Girona en el partido correspondiente a la 16ª jornada de la Liga EA Sports disputado este viernes en Anoeta. Terminado el partido, Igor Zubeldia se ha mostrado crítico, ha dicho que toca reflexionar, asumir la responsabilidad y seguir adelante. 

Fútbol Real Sociedad LaLiga EA Sports

