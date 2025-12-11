Reala-Girona
Sergio Francisco: "Beharra sentitzen dut taldea lehen minututik joateko partidaren bila"

Entrenador de la Real Sociedad; Realeko entrenatzailea.
18:00 - 20:00
Sergio Francisco. Argazkia: EITB.
EITB

Azken eguneratzea

Realak Girona hartuko du, Anoetan, ostiralean, 21:00etan, EA Sports Ligako hamaseigarren jardunaldian. Aurreko egunean, Sergio Francisco talde txuri-urdineko entrenatzaileak neurketaren gainean zer espero duen izan du hizpide.

 

