Real Sociedad-Girona
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Sergio Francisco: "Siento la obligación de que el equipo vaya a por el partido desde el minuto uno"

Entrenador de la Real Sociedad; Realeko entrenatzailea.
18:00 - 20:00
Sergio Francisco. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Sergio Francisco: "Beharra sentitzen dut taldea lehen minututik joateko partidaren bila"
author image

EITB

Última actualización

La Real Sociedad recibe al Girona, en Anoeta, este viernes, a las 21:00 horas, en la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports. En la víspera del encuentro, Sergio Francisco, el entrenador del equipo txuri-urdin, ha analizado lo que espera del choque. 

Fútbol LaLiga EA Sports Anoeta Real Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X