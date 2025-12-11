Akziodunen Batzar Nagusia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Jokin Aperribay: "Bilakaera, exijentzia eta konfiantza; horiek dira hitz gakoak, emaitza onak lortzeko"

18:00 - 20:00
Jokin Aperribay. Argazkia: EITB.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Realeko Akziodunen Batzar Nagusia amaituta, Realeko presidenteak EITBrekin hitz egin du. Aperribayk nabarmendu du nola, “kudeaketa erraza ez bada ere”, Gipuzkoako kluba, “azken urteotan, emaitza ekonomiko onak lortzen ari den”.

Futbola Jokin Aperribay Real Sociedad

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X