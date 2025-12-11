Junta General de Accionistas
Jokin Aperribay: "Evolución, exigencia y confianza; son las palabras clave para obtener buenos resultados"

18:00 - 20:00
Jokin Aperribay. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Jokin Aperribay: "Bilakaera, exijentzia eta konfiantza; horiek dira hitz gakoak, emaitza onak lortzeko"
author image

EITB

Última actualización

El presidente de la Real Sociedad, tras la Junta General de Accionistas del club guipuzcoano, ha hablado con EITB. Aperribay ha destacado cómo, a pesar de que "no es fácil la gestión", el club guipuzcoano está logrando, "en los últimos años, buenos resultados económicos". 

Fútbol Jokin Aperribay Real Sociedad

