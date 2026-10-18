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Asier Osambela, sobre su gol: “Es algo que sueñas desde pequeño”
Euskaraz irakurri: Asier Osabmela: “Oso eroso egon gara lehen momentutik”
Osasuna se ha impuesto por 2-0 al Racing de Santander en El Sadar, en el partido correspondiente a la novena jornada de la Liga EA Sports. Asier Osambela ha marcado ante el Racing su primer gol con Osasuna. El centrocampista ha sentenciado el encuentro en el tramo final, anotando el segundo tanto rojillo.
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