Betis gehiegi Osasunarentzat (5-2)
Osasunak jipoia jaso du Betisen aurka igande honetan (5-2) Cartujan, EA Sports Ligako 8. jardunaldiko partidan. Budimirren eta Garcia de Haroren golei esker, talde nafarrak emaitza iraultzea amestu du, baina irudipen hutsa baino ez da izan. Gorritxoek puntu bakarra lortu dute azken bost partidetan.
2014ko urtarriletik Betisen zelaian irabazten ez zuela zioen estatistika bat apurtzea planteatu du Osasunak, baina Tarraconeko entrenatzaileak lehen arazo batekin egin du topo: Aimar Orozen azken orduko baja.
Sevillako taldea ezin hobeto hasi da, hasierako txistutik presioa egin du aurkariaren area inguruan eta zortzi minutura epaileak penaltia adierazi du Betisen alde. Iscoren golak ireki du markagailua.
Ordu erdia pasata, Cucho Hernandez kolonbiarrak baloia lapurtu du eta Abderi eman dio, honek Aitor Fernandez gainditu eta bigarren gola sartzeko.
Atsedenaldiaren ostean, Budimir eta Llorenteren arteko aldaratzeen ondoren, baloiak sare barruan bukatu du, ia nahi gabe.
Nafarroako koadroan izandako ezbehar hori Kroaziako jokalari internazionalaren gol batekin baretu da handik gutxira, aurretik VARean jokoz kanpo egon zitekeen berrikusi den arren. Gainera, gauzak hoberantz joan dira gorritxoentzat, 56. minutuan 3-2koa iritsi baita Raul Garcia de Haroren eskutik.
Etxekoen markagailu kezkagarri hori minutu batzuk geroago konpondu du Iscok 4-2koarekin, partidako bere bigarren gola. Morantek jipoia biribildu du luzapenean.