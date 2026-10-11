Demasiado Betis para Osasuna (5-2)
Osasuna ha sufrido una goleada ante el Betis este domingo (5-2) en La Cartuja en el partido de la 8ª jornada de LaLiga EA Sports. Los goles de Budimir y García de Haro han hecho que el equipo navarro soñara con la remontada, pero solo ha sido un espejismo. Los rojillos solo han sumado un punto en los últimos cinco partidos.
Osasuna se planteó romper una estadística que decía no ganaba en el campo del Betis desde enero de 2014, pero el técnico tarraconense se encontró con un primer contratiempo, el de no contar de última hora con el centrocampista Aimar Oroz, un jugador del que aseguró que su vuelta tras lesión le daría muchas soluciones al equipo pero que volvió a resentirse en el entrenamiento del sábado.
La formación sevillana no pudo empezar mejor, presionó desde el pitido inicial se posicionó en las inmediaciones de área rival y a los ocho minutos el árbitro señaló un penalti a Rodrigo Riquelme por un contacto con la mano de Unai Santos que acabó con gol de Isco, el primero del malagueño en esta campaña.
Rebasada la media hora un robo de balón del colombiano Cucho Hernández valió para ponérsela bien a Abde, quien resolvió ante la salida de Aitor Fernández.
Tras el descanso, una carambola de rechaces de cabeza entre Budimir y Llorente acabó con el balón dentro de la meta osasunista.
Este infortunio en el cuadro navarro se palió poco después con un tanto del propio internacional croata, no sin que antes se revisara en el VAR un posible fuera de juego, pero lo que antes estaba de cara para el Betis pareció cambiar para el otro lado y llegó en el minuto 56 el 3-2, obra del exbético Raúl.
Ese inquietante marcador para la parroquia local lo solucionó minutos después Isco con el 4-2, su segundo tanto del partido.
Morante ha redondeado la goleada en la prolongación.