Demasiado Betis para Osasuna (5-2)

Osasuna se planteó romper una estadística que decía no ganaba en el campo del Betis desde enero de 2014, pero el técnico tarraconense se encontró con un primer contratiempo, el de no contar de última hora con el centrocampista Aimar Oroz, un jugador del que aseguró que su vuelta tras lesión le daría muchas soluciones al equipo pero que volvió a resentirse en el entrenamiento del sábado.

La formación sevillana no pudo empezar mejor, presionó desde el pitido inicial se posicionó en las inmediaciones de área rival y a los ocho minutos el árbitro señaló un penalti a Rodrigo Riquelme por un contacto con la mano de Unai Santos que acabó con gol de Isco, el primero del malagueño en esta campaña.