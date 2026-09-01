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Osasunak Romain Del Castillo aurrelaria fitxatu du

Del Castillo, 30 urtekoa bera, Brest taldetik iritsi da Osasunara, alegia, Frantziako Ligatik. Nafarroako klubak milioi bat euro ordaindu du jokalaria fitxatzeko, baina, hainbat aldagai beteta, beste 450.000 euro ere ordain litzake. Futbolariak bi denboraldirako sinatu du, eta beste denboraldi bat ere hautazkoa da.

Romain Del Castillo (Osasuna)

Romain Del Castillo gutxienez 2028ra arte arituko da Osasunan. Irudia: Osasuna.

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Osasunak Romain Del Castillo aurrelari frantziarra fitxatu du, asteartean Nafarroako klubak iragarri duenez. Del Castillo, 30 urtekoa bera, Brest taldetik iritsi da Osasunara, alegia, Frantziako Ligatik; klub gorritxoak milioi bat euro ordaindu du jokalaria fitxatzeko, baina, hainbat aldagai beteta, beste 450.000 euro ere ordain litzake. Futbolariak bi denboraldirako sinatu du, eta beste denboraldi bat ere hautazkoa da.

Brestek, Osasunak zehaztu duenez, balizko salmenta baten gainbalioaren % 15 izango luke. Del Castillok hamar milioi euroko etete klausula izango du. Esperientzia handia du Frantziako goreneko mailan, Ligue 1 txapelketan; izan re, 220 partida jokatu ditu bertan. Txapeldunen Ligan Europa Ligan eta Konferentzia Ligan ere ibili da. Bresten, guztira, 151 partidatan zelairatu da Del Castillo, 30 gol sartuta eta 31 asistentzia emanda. Bere ibilbidean, profesional bezala, honako talde hauetan aritu da: Olympique Lyon, Bourg-Peronnas, Nimes eta Rennes.

Frantziako selekzioarekin, 21 urtez azpiko talderako hautatu zuten. Ezkertia da, eta Osasunak nabarmendu du trebetasun handia duela geldikako jokaldietarako. 

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