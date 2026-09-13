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Braulio Vázquez deja Osasuna y “Cata" asume la dirección deportiva

Braulio Vázquez ha puesto fin a su etapa como director deportivo del Club Atlético Osasuna tras casi una década en la entidad. José Antonio Prieto ‘Cata’, hasta ahora secretario técnico del fútbol profesional, ha asumido el cargo por decisión de la junta directiva.
BRAULIO
Braulio. Foto: @Osasuna
Euskaraz irakurri: Braulio Vazquezek Osasuna utzi du, eta Catak hartu du kirol zuzendaritza
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Última actualización

Braulio Vázquez ha comunicado hoy al Club Atlético Osasuna su decisión de emprender un nuevo proyecto profesional y ha puesto así fin a una etapa que se ha prolongado durante la última década. El Valencia Club de Fútbol, por su parte, ha informado de que ha abonado la cláusula de rescisión contemplada en su contrato, cifrada en 290.000 euros.

El ya exdirector deportivo ha desarrollado durante estos años una labor que ha contribuido al ciclo exitoso que ha vivido Osasuna. Mañana, lunes, a las 13:00 horas, Vázquez ha previsto ofrecer una rueda de prensa en El Sadar para despedirse de la que ha sido su casa durante los últimos años.

La junta directiva de Osasuna ha decidido que José Antonio Prieto ‘Cata’ sea el nuevo director deportivo. Cata ha desempeñado desde 2017 la función de secretario técnico del fútbol profesional y, de este modo, ha asumido la máxima responsabilidad de la parcela deportiva del club.

Osasuna ha agradecido a Braulio Vázquez el trabajo realizado durante su etapa en la entidad y ha destacado el ciclo exitoso que se ha construido durante la última década. Asimismo, el club le ha deseado la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales.

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