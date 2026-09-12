Rubén García: “Los primeros minutos han sido caóticos"
El jugador de Osasuna ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Espanyol (0-2) en El Sadar, en la quinta jornada de LaLiga EA Sports. Ha hecho autocrítica del mal comienzo de partido que han tenido, lo que les ha arrastrado el resto del juego.
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Segunda derrota consecutiva para Osasuna (0-2)
Los navarros han recibido dos goles en los primeros 20 minutos y, pese a intentarlo, no han encontrado la manera de perforar la portería del Espanyol.
Ramis: “Espero ver a un Osasuna atrevido ante el Espanyol"
El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha declarado que espera que su equipo sea atrevido con vistas al partido del sábado contra Espanyol, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports. Asimismo, Ramis ha abordado la derrota en el encuentro anterior frente al Alavés por 5-2, la mayor que ha recibido el míster, y ha reconocido que hubo una falta de "equilibrio”.
Osasuna se enfrentará al Huesca en la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina
La eliminatoria se disputará a partido único entre los días 29 de septiembre y 1 de octubre en el campo del Huesca.
El jugador de Osasuna Moi Gómez sufre una lesión en el bíceps femoral
El club rojillo no ha concretado el tiempo que estará de baja. El centrocampista rojillo terminó el encuentro ante el con molestias.
Moncayola: “Es un día para olvidar”
Jon Moncayola admite que Osasuna ha cometido muchos errores y que encajando cinco goles es muy difícil sumar puntos en Primera División. Intentarán aprender de lo vivido ante el Alavés.
Luis Miguel Ramis: “Creo que va a ser un partido igualado”
Alavés y Osasuna se enfrentan este domingo en Mendizorrotza en un derbi que se presenta muy igualado. Los dos equipos llegan con buenos registros defensivos, ya que solo han encajado un gol en las tres primeras jornadas. El conjunto rojillo contará además con Romain Del Castillo, que está en condiciones de debutar tras su reciente incorporación.
Osasuna presenta a Rockson y Del Castillo, en El Sadar
El equipo navarro, que ha comenzado LaLiga EA Sports sumando siete de los primeros nueve puntos en juego, ha presentado en su estadio a los dos jugadores, que ha incorporado como refuerzo.
Osasuna ficha al delantero Romain Del Castillo
Del Castillo, de 30 años, llega a Osasuna desde el Brest, de la Liga de Francia. El club navarro ha pagado un millón de euros por su contratación, cantidad que podría aumentar en 450 000 euros por diferentes variables, y el jugador ha firmado por dos temporadas, con otra opcional.
Sergio Herrera: “Tenemos que estar contentos y con mucha confianza”
Osasuna ha ganado 1-0 contra el Getafe. Según ha contado Sergio Herrera “el Getafe no es un equipo fácil de recibir”, Rubén García, por su parte, piensa que “los han defendido bien” y ambos se han mostrado orgullosos con lo conseguido.