Rubén García: “Los primeros minutos han sido caóticos"

El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha declarado que espera que su equipo sea atrevido con vistas al partido del sábado contra Espanyol, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports. Asimismo, Ramis ha abordado la derrota en el encuentro anterior frente al Alavés por 5-2, la mayor que ha recibido el míster, y ha reconocido que hubo una falta de "equilibrio”.