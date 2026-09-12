Osasuna vs. Espanyol (0-2)
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Rubén García: “Los primeros minutos han sido caóticos"

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Ruben Garcia
18:00 - 20:00
Rubén García. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Ruben Garcia: "Lehen minutuak kaotikoak izan dira"
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Última actualización

El jugador de Osasuna ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Espanyol (0-2) en El Sadar, en la quinta jornada de LaLiga EA Sports. Ha hecho autocrítica del mal comienzo de partido que han tenido, lo que les ha arrastrado el resto del juego.

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

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