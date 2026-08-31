OSASUNA-GETAFE (1-0)
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Budimirrek Osasunaren garaipena sinatu du Getaferen aurka (1-0)

Osasunak denboraldi hasiera onari eustea lortu du Getaferen aurka, eta bere ezina mantentzea lortu du Sadarren jokatutako partida parekatu baten ostean.
PAMPLONA, 31/08/2026.- El delantero del Osasuna Ante Budimir celebra tras anotar el primer gol del equipo durante el partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports que disputan el CA Osasuna y el Getafe CF este lunes, en el estadio El Sadar en Pamplona. EFE/ Jesús Diges
Budimir Getaferen aurkako gola ospatzen. Irudia: EFE
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Osasunak 1-0 garaitu du Getafe Sadarren, EA Sports Ligako hirugarren jardunaldian. Talde gorritxoak ondoz-ondoko bigarren garaipena lortu du Ante Budimirren golari esker eta bosgarren postuan kokatu da sailkapenean zazpi punturekin.

Lehen zatian, Jorge Herrando lesionatu da eta Boyomok ordezkatu du, baina atsedenaldira iritsi orduko etorri da gertakari erabakigarria. Djenék Ante Budimir heldu du area barruan, eta epaileak penaltia adierazi du VARek jokaldia berrikusi ondoren.

Aurrelari kroaziarrak erantzukizuna hartu eta 1-0ekoa jarri du markagailuan hamaika metroetatik egindako jaurtiketa gogor batekin. Gol horrekin aldagelara aurretik joan da Osasuna.

Getafek bigarren zatia hasi eta gutxira aurkitu du berdinketa, baina gola ez da markagailuan igo. Andres Garciak jaurtiketa egin du Enes Ünalen oinetara, eta aurrelari turkiarrak sare barrura bidali du baloia. Hala ere, epaileak ekintza baliogabetu du Ünal jokoz kanpo zegoela iritzita.

Bisitariek berdinketaren bila jarraitu dute eta Terratsek izan du aukera onenetako bat. Osasunak ere bere abantaila handitzeko aukera ere izan du Kike Barjaren jaurtiketa batekin. Azkenean, talde nafarrak garaipena lortu, eta, horri esker, sailkapenaren goiko aldean jarraitu du.

Futbola Osasuna EA Sports Liga

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Luis Miguel Ramis, Osasunako entrenatzailea.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Luis Miguel Ramis: “Osasuna irabazle bat nahi dut”

Osasunaren entrenatzaile berria lahiaketa hasteko irrikitan dago. Iragan igandean Osasunak Celtarekin jokatu ez zuenez, denboraldiaurreko aste bat gehiago izan dute, eta ondo etorri zaiela esan du. Sadarreko giroa bertatik bertara bizi nahi duela ere esan du, eta, aldi berean, zein Osasuna ikustea nahi duen azaldu du. Azkenik, Luis Miguel Ramisek mezu bat bidali die Osasunako zaleei. (Bideoa, gazteleraz).

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