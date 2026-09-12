Segunda derrota consecutiva para Osasuna (0-2)

Los navarros lo han intentado una y otra vez por las bandas, por medio de Kike Barja y Rubén García, pero Raúl García y Budimir no han acertado en el remate final.

Tras el descanso, el Espanyol ha estado cerca de marcar el tercero, pero Herrera se ha delantado para evitar el disparo de Dolan.

Después, y visto el cariz del encuentro, Ramis ha introducido tres cambios: Dubasin, Moro y Osambela han entrado por Arguibide, Rubén García y Barja.

El Espanyol se ha mantenido firme en defensa y ha sabido gestionar bien los últimos minutos, por lo que Osasuna no ha podido evitar encajar su primera derrota de la temporada en casa.