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Segunda derrota consecutiva para Osasuna (0-2)

Los navarros han recibido dos goles en los primeros 20 minutos y, pese a intentarlo, no han encontrado la manera de perforar la portería del Espanyol.
PAMPLONA, 12/09/2026.- El centrocampista del Osasuna Rubén García (d) protege una posesión durante el partido de la quinta jornada de Liga disputado entre el Osasuna y el Espanyol, este sábado en el estadio de El Sadar. EFE/Villar López
Rubén García, en una jugada del partido. | Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Bigarren porrota jarraian Osasunarentzat (0-2)
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Osasuna cayó ante un Espanyol que aprovechó los errores defensivos para ponerse 0-2 en la primera parte y mantener la ventaja tras el descanso ante un conjunto rojillo sin claridad en ataque que vuelve a sembrar dudas.

El Espanyol ha comenzado fuerte el choque, anotando el 0-1 en el minuto 3 gracias a un error de Rockson Yeboah, quien debutaba como titular, en la marca sobre Roberto Fernández, que ha atacado el centro lateral con convencimiento para poner por delante a los suyos.

En el minuto 12, los rojillos han pedido penalti por falta de Riedel sobre Raúl García, pero el árbitro no ha señalado nada.

Los primeros minutos han sido de ida y vuelta y en el minuto 17 el Espanyol ha marcado el segundo .

Poco después, Rubén García ha conseguido marcar, pero el árbitro ha anulado el gol rojillo al apreciar que el balón había rebasado la línea de fondo en el pase anterior. 

Los navarros lo han intentado una y otra vez por las bandas, por medio de Kike Barja y Rubén García, pero Raúl García y Budimir no han acertado en el remate final.

Tras el descanso, el Espanyol ha estado cerca de marcar el tercero, pero Herrera se ha delantado para evitar el disparo de Dolan.

Después, y visto el cariz del encuentro, Ramis ha introducido tres cambios: Dubasin, Moro y Osambela han entrado por Arguibide, Rubén García y Barja.

El Espanyol se ha mantenido firme en defensa y ha sabido gestionar bien los últimos minutos, por lo que Osasuna no ha podido evitar encajar su primera derrota de la temporada en casa.

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