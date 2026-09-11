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Ramis: “Espero ver a un Osasuna atrevido ante el Espanyol"

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Luis Miguel Ramis
18:00 - 20:00
Luis Miguel Ramis. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Ramis: "Osasuna Espaynolen aurka ausart ikustea espero dut"
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Última actualización

El entrenador de Osasuna, Luis Miguel Ramis, ha declarado que espera que su equipo sea atrevido con vistas al partido del sábado contra Espanyol, correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports. Asimismo, Ramis ha abordado la derrota en el encuentro anterior frente al Alavés por 5-2, la mayor que ha recibido el míster, y ha reconocido que hubo una falta de "equilibrio”.

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