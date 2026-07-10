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Osasuna se pone manos a la obra bajo las órdenes de Ramis

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Osasunaren entrenamendua
18:00 - 20:00
Entrenamiento en Osasuna. Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Ramisen agindupean ekin dio Osasunak lanari
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KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna también se ha puesto en marcha de cara a la nueva temporada. Tras los reconocimientos médicos, se ha realizado la primera sesión de trabajo en Tajonar. Ha sido una sesión de trabajo suave, con el nuevo entrenador, Luis Miguel Ramis, para ir conociendo a los jugadores.

Fútbol Osasuna

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