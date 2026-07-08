Osasuna continúa con sus pruebas médicas, y el viernes realizará su primer entrenamiento
Luis Miguel Ramis dirigirá su primera sesión, en Tajonar, este viernes, una vez que los reconocimientos médicos de los futbolistas de Osasuna ya hayan sido completados.
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