Pretemporada
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Osasuna continúa con sus pruebas médicas, y el viernes realizará su primer entrenamiento

Publicidad
Osasuna
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Osasunak mediku azterketak egiten jarraitzen du, eta ostiralean egingo du lehen entrenamendua
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Luis Miguel Ramis dirigirá su primera sesión, en Tajonar, este viernes, una vez que los reconocimientos médicos de los futbolistas de Osasuna ya hayan sido completados.

Tajonar Fútbol Osasuna

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X