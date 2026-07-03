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Los jugadores de Osasuna pasan los reconocimientos médicos

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Jon Moncayola, Osasunaren testak pasatzen
18:00 - 20:00

Jon Moncayola pasando los exámenes médicos.

Euskaraz irakurri: Osasunako jokalariek osasun azterketak pasa dituzte
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KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna inicia el 10 de julio la era de Luis Miguel Ramis con la pretemporada, pero antes suele el turno de pasar los exámenes médicos y hoy han comenzado con este proceso varios jugadores rojillos. 

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

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