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Presentación de Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador de Osasuna (18:00 horas)

Futbola Luis Miguel Ramis (Osasuna)
18:00 - 20:00
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Futbola Luis Miguel Ramis (Osasuna)
Euskaraz irakurri: ZUZENEAN: Luis Miguel Ramis Osasunaren entrenatzaile berriaren aurkezpena (18:00etan)
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KIROLAK EITB

Última actualización

Sigue, en directo, la presentación oficial de Luis Miguel Ramis como nuevo entrenador de Osasuna, desde El Sadar.

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