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Osasuna entrenará el viernes en El Sadar a puerta abierta, a las 18:00 horas, antes del decisivo partido de Getafe

La afición de Osasuna podrá mostrar su apoyo al equipo navarro, en la víspera de un encuentro, el del Coliseum, en el que el conjunto rojillo buscará certificar su permanencia en LaLiga EA Sports.
Osasuna Sadarren
El Sadar; Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Osasunak ostiralean entrenatuko du Sadarren, ateak irekita, 18:00etan, Getafeko partida erabakigarriaren aurretik
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha convocado a su afición para el viernes por la tarde. El equipo de Alessio Lisci va a entrenar a puerta abierta en El Sadar, desde las 18:00 horas, en la víspera del decisivo partido que disputará el sábado por la noche en Getafe (21:00 horas). El equipo navarro se juega la permanencia en el Coliseum, y no podrá contar con el apoyo de su afición en el estadio madrileño, que está en obras, pero lo recibirá en Pamplona, horas antes de viajar a Getafe.

En ese encuentro, Osasuna necesita puntuar para no tener que mirar hacia ningún otro campo. En caso de que no lo consiguiera, el equipo navarro estaría atento a los resultados de los partidos Mallorca-Oviedo y, especialmente, Girona-Elche.

Alessio Lisci Fútbol LaLiga EA Sports El Sadar Osasuna

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