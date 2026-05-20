Osasuna entrenará el viernes en El Sadar a puerta abierta, a las 18:00 horas, antes del decisivo partido de Getafe

Osasuna ha convocado a su afición para el viernes por la tarde. El equipo de Alessio Lisci va a entrenar a puerta abierta en El Sadar, desde las 18:00 horas, en la víspera del decisivo partido que disputará el sábado por la noche en Getafe (21:00 horas). El equipo navarro se juega la permanencia en el Coliseum, y no podrá contar con el apoyo de su afición en el estadio madrileño, que está en obras, pero lo recibirá en Pamplona, horas antes de viajar a Getafe.

En ese encuentro, Osasuna necesita puntuar para no tener que mirar hacia ningún otro campo. En caso de que no lo consiguiera, el equipo navarro estaría atento a los resultados de los partidos Mallorca-Oviedo y, especialmente, Girona-Elche.