Osasuna entrenará el viernes en El Sadar a puerta abierta, a las 18:00 horas, antes del decisivo partido de Getafe
Osasuna ha convocado a su afición para el viernes por la tarde. El equipo de Alessio Lisci va a entrenar a puerta abierta en El Sadar, desde las 18:00 horas, en la víspera del decisivo partido que disputará el sábado por la noche en Getafe (21:00 horas). El equipo navarro se juega la permanencia en el Coliseum, y no podrá contar con el apoyo de su afición en el estadio madrileño, que está en obras, pero lo recibirá en Pamplona, horas antes de viajar a Getafe.
En ese encuentro, Osasuna necesita puntuar para no tener que mirar hacia ningún otro campo. En caso de que no lo consiguiera, el equipo navarro estaría atento a los resultados de los partidos Mallorca-Oviedo y, especialmente, Girona-Elche.
Te puede interesar
Kike Barja: “Estamos confiados, con ganas y con motivación”
Declaraciones del jugador de Osasuna, Kike Barja, sobre el encuentro decisivo de este fin de semana ante el Getafe, en el que los rojillos se juegan la permanencia en Primera División.
Osasuna pierde ante el Espanyol en El Sadar (1-2), y deberá certificar su salvación en la última jornada
Romero ha adelantado al Espanyol en el primer tiempo, Víctor Muñoz ha empatado tras el descanso, y Kike García, en el minuto 53, ha hecho el gol que ha decidido el partido. Con este resultado, Osasuna se queda con 42 puntos, dos más que el Girona, que es decimoctavo y tres más que el Mallorca, decimonoveno.
Lisci: “El fútbol mola cuando hay sensaciones fuertes"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el partido que jugarán frente al Espanyol en la 37ª jornada de LaLiga EA Sports.
Raúl Moro se pierde las dos últimas jornadas por lesión
El jugador catalán tuvo que retirarse del terreno de juego en la primera parte ante los colchoneros, con gestos de dolor en la parte trasera del muslo derecho.
Budimir: “Está claro que tenemos que ser más eficaces en la portería rival”
Osasuna ha perdido 1-2 contra el Atlético Madrid, en El Sadar. El equipo rojillo, aunque ha tenido muchas ocasiones, ha encajado sólo un gol, lo que les aleja de la posibilidad de entrar en Europa.
Osasuna se estrella contra la eficacia del Atlético y el sueño europeo parece desvanecerse (1-2)
Los goles de Lookman y Sorloth han condenado al conjunto dirigido por Alessio Lisci, que ha merecido más en la primera parte, al menos irse con un empate al descanso, pero en la segunda ha recibido el segundo mazazo. Barja ha recortado distancias en el descuento.
“Tenemos que ser un equipo completo; no hay fases del juego que el Atlético no domine con solvencia”
Osasuna se enfrentará mañana, 12 de mayo, al Atlético Madrid en El Sadar. La situación del equipo rojillo es que, como ha dicho Lisci, “No sabemos si mañana pelearemos por la salvación o por Europa”, pero tienen claro que necesitan la victoria y los puntos.
Alessio Lisci: “Han pasado muchas cosas raras, pero no quiero hablar"
Osasuna ha perdido 3-2 ante el Levante este viernes. A pesar de ponerse 0-2 en los primeros 10 minutos, los errores defensivos y la tarjeta roja recibida por Herrera condicionó el partido, provocando una dolorosa derrota para los rojillos.
Osasuna pasa de la gloria a la pesadilla ante el Levante (3-2)
A pesar de ponerse 0-2 en los primeros 10 minutos, los errores defensivos y la tarjeta roja recibida por Herrera han condicionado el partido, provocando una dolorosa derrota para los rojillos.