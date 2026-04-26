Catena da la victoria a Osasuna sobre la bocina ante el Sevilla (2-1)

Las imprecisiones se han producido en ambos conjuntos en un inicio algo caótico. Los locales se han ido haciendo con la posesión de balón, pero sin rastro del área rival. Los de Luis García tampoco han tenido su mejor tarde en ataque. ​Un contragolpe del Sevilla conducido por Isaac ha terminado con el disparo desde el centro del campo con Sergio Herrera muy adelantado, pero el balón ha salido de los límites del terreno de juego.

A partir del minuto 30, Osasuna ha sabido asentarse. Disparo lejano cruzado de Rosier, que ha buscado sorprender a los andaluces sin encontrar el premio.

Los rojillos han salido con otra actitud tras el descanso, volcando los ataques por la derecha. Ha entrado Raúl Moro para intentar alegrar una tarde complicada de los suyos.

El Sevilla ha hilvanado una gran acción colectiva de ataque que ha finalizado con gol de Maupay de cabeza (2-1).