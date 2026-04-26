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Catena da la victoria a Osasuna sobre la bocina ante el Sevilla (2-1)

El Sevilla se había adelantado con el gol de Maupay, pero Raúl García de Haro y Catena han remontado el partido para regalar la victoria al Sadar. La victoria también ha servido para dar un respiro al Alavés en la lucha por la permanencia.

PAMPLONA (ESPAÑA), 26/04/2026.- El defensa de Osasuna Alejandro Catena (i) celebra su gol, segundo del equipo ante el Sevilla, durante el partido de la jornada 32 de LaLiga que Atlético Osasuna y Sevilla FC disputan este domingo en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE/ Villar López
Catena celebrando su gol: Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Catenak azken txanpan eman dio garaipena Osasunari Sevillaren aurka (2-1)
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I. G. A. | KIROLAK EITB

Última actualización

Osasuna ha logrado una gran victoria este domingo en El Sadar remontando al Sevilla (2-1) con goles de Raúl García de Haro y Alejandro Catena en el partido de la 32ª jornada de LaLiga EA Sports.

Las imprecisiones se han producido en ambos conjuntos en un inicio algo caótico. Los locales se han ido haciendo con la posesión de balón, pero sin rastro del área rival. Los de Luis García tampoco han tenido su mejor tarde en ataque. ​Un contragolpe del Sevilla conducido por Isaac ha terminado con el disparo desde el centro del campo con Sergio Herrera muy adelantado, pero el balón ha salido de los límites del terreno de juego.

A partir del minuto 30, Osasuna ha sabido asentarse. Disparo lejano cruzado de Rosier, que ha buscado sorprender a los andaluces sin encontrar el premio.

Los rojillos han salido con otra actitud tras el descanso, volcando los ataques por la derecha. Ha entrado Raúl Moro para intentar alegrar una tarde complicada de los suyos.

El Sevilla ha hilvanado una gran acción colectiva de ataque que ha finalizado con gol de Maupay de cabeza (2-1).

Raúl García de Haro, recién entrado desde el banquillo, ha estado a punto de marcar el empate de cabeza, pero Kike Salas se ha encargado de desbaratarlo en la línea de gol. Pero, a la segunda, sí ha marcado con un potente zurdazo desde la frontal después de la lucha de Budimir por robar la posesión (1-1). 

Se ha venido arriba Osasuna desde entonces y ha encontrado la victoria en el minuto 99 con un cabezazo para la historia de Catena a centro de Moi Gómez (2-1). El Sadar ha enloquecido con un gol que puede cambiar muchas cosas y que ha dejado muy tocado a un Sevilla en puestos de descenso.

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