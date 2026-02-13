EA Sports Liga
Sergio Herrera harresi bilakatu da Osasunari puntu bat emateko Elxen aurka (0-0)

Elxek hainbat aukera izan ditu gola sartu eta aurretik jartzeko, baina atezain gorritxoak partida bikaina burutu du aukera bakoitza zapuzteko.
Sergio Herrera
Sergio Herrera, partidan zehar. Arghazkia: Osasuna
author image

I. G. A. | EITB

Azken eguneratzea

Osasunak hutsean berdindu du Elxen aurka ostiral honetan, EA Sports Ligako 24. jardunaldiari hasiera eman dion partidan, Martinez Valero zelaian.

Etxeko taldea nabarmen hobea izan da lehen zatian, jokoan nagusitasuna erakutsiz eta aukerarik argienak izanez. Izan ere, Alvaro Rodriguezek bi aukera paregabe izan ditu Elx aurretik jartzeko, baina aurrelaria ez da fin ibili.

Ordu erdia igaro arte ez da iritsi gorritxoen lehen aukera argia. Victor Muñozek area barruan baloia kontrolatu eta jaurtiketa bilatu du, baina defentsarekin egin du topo. Orokorrean, baloiarekin eta hura gabe, Osasunari kosta egin zaio arriskua sortzea, eta jokaldi pare bat lotu dituen arren, ez dira atezaina probatzeko gai izan.

Bigarren zatia hobeto hasi du talde nafarrak, eta Budimirrek aukera bikoitza izan du: lehena Aimarren pasea jaso ondoren jaurtiketa kanpora bota duenean, eta bigarrena korner bat buruz errematatzean.

Hortik aurrera, Elxek berriz hartu du agintea, eta Sergio Herrera adi ibili behar izan da eraso bakoitza mozteko. Da Silva izan da etxekoan jokalari arriskutsuena oraingoan, baina Osasunako atezainak partida bikaina jokatu du, hainbat gol aukera zapuztuz.

Azken uneetan, Morok Osasunari hiru puntuak emango zizkion gola sartzeko aukera izan du, baina atezainak ongi estali dio jaurtiketa. Hala, hutsean bukatu da partida eta Osasunak bosgarren jardunaldia batu du galdu gabe. 

