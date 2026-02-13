Sergio Herrera se hace gigante para dar un punto a Osasuna ante el Elche (0-0)

Osasuna ha empatado a cero ante el Elche este viernes en el partido que ha dado inicio a la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Martínez Valero.

El equipo local ha sido notablemente mejor en la primera parte, mostrando superioridad en el juego y teniendo las ocasiones más claras. Álvaro Rodríguez ha tenido dos ocasiones únicas para poner por delante al Elche, pero el delantero no ha estado fino.

No ha sido hasta pasada la media hora cuando ha llegado la primera ocasión clara de los rojillos, en la que Víctor Muñoz ha controlado el balón dentro del área y ha buscado el disparo, pero se ha encontrado con la defensa. En general, con balón y sin él, a Osasuna le ha costado crear peligro y aunque ha enlazado un par de jugadas no han sido capaces de probar al portero.