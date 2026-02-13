LaLiga EA Sports

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Sergio Herrera se hace gigante para dar un punto a Osasuna ante el Elche (0-0)

El Elche tuvo varias ocasiones para marcar y ponerse por delante, pero el portero rojillo completó un gran partido para desbaratar cada ocasión.
Sergio Herrera
Sergio Herrera, durante el partido. Clarividencia: Salud
Euskaraz irakurri: Sergio Herrera harresi bilakatu da Osasunari puntu bat emateko Elxen aurka (0-0)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

Osasuna ha empatado a cero ante el Elche este viernes en el partido que ha dado inicio a la jornada 24 de LaLiga EA Sports en el Martínez Valero.

El equipo local ha sido notablemente mejor en la primera parte, mostrando superioridad en el juego y teniendo las ocasiones más claras. Álvaro Rodríguez ha tenido dos ocasiones únicas para poner por delante al Elche, pero el delantero no ha estado fino.

No ha sido hasta pasada la media hora cuando ha llegado la primera ocasión clara de los rojillos, en la que Víctor Muñoz ha controlado el balón dentro del área y ha buscado el disparo, pero se ha encontrado con la defensa. En general, con balón y sin él, a Osasuna le ha costado crear peligro y aunque ha enlazado un par de jugadas no han sido capaces de probar al portero.

El conjunto navarro ha comenzado mejor la segunda parte, en la que Budimir ha tenido una doble ocasión: la primera cuando ha tirado fuera el disparo tras recibir un pase de Aimar, y la segunda al rematar de cabeza un córner.

A partir de ahí, el Elche ha vuelto a tomar las riendas y Sergio Herrera ha tenido que estar atento para cortar cada ataque. Da Silva ha sido esta vez el jugador más peligroso en lo local, pero el guardameta osasunista ha cuajado un gran partido, desbaratando varias ocasiones de gol.

En los instantes finales, Moro ha podido marcar el gol que hubiera dado los tres puntos a Osasuna, pero el guardameta ha tapado bien su disparo, con lo que el partido ha terminado con empate a cero y Osasuna suma la quinta jornada sin perder. 

Fútbol Osasuna LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X