Osasunak Sheraldo Beckerrek Mainz 05era joateko lagapena itxi du, derrigorrez erosteko aukerarekin

Futbolariak Bundesligan jarraituko du denboraldi honetan, bi kluben artean itxita geratu den operazio baten ostean.

Sheraldo Rudi Becker of CA Osasuna in action during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Levante UD at El Sadar on December 8, 2025, in Pamplona, Spain.
Sheraldo Becker. Irudia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Osasunak akordioa lortu du Mainz 05 taldearekin Sheraldo Beckerrek 2025/26 denboraldiaren amaierara arte utzita jokatzeko. Nafarroako erakundeak azaldu duenez, eragiketak nahitaez erosteko aukera ematen du, baldin eta talde alemaniarrak Bundesligan jarraitzea lortzen badu eta jokalariak banakako mugarri bat lortzen badu.

Klubak jokalariak Iruñeako taldean izandako jarrera nabarmendu nahi izan du, eta positiboki baloratu dute egindako lana. Ohar ofizialean, Osasunak adierazi du eskerrak ematen dizkiola "egindako lanagatik, taldeari egindako ekarpenagatik eta hilabete hauetan izandako jokabide bikainagatik", eta "zorte ona" opa dio "erronka profesional berri honetan".

Futbola Osasuna

