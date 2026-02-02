Osasunak Sheraldo Beckerrek Mainz 05era joateko lagapena itxi du, derrigorrez erosteko aukerarekin
Futbolariak Bundesligan jarraituko du denboraldi honetan, bi kluben artean itxita geratu den operazio baten ostean.
Osasunak akordioa lortu du Mainz 05 taldearekin Sheraldo Beckerrek 2025/26 denboraldiaren amaierara arte utzita jokatzeko. Nafarroako erakundeak azaldu duenez, eragiketak nahitaez erosteko aukera ematen du, baldin eta talde alemaniarrak Bundesligan jarraitzea lortzen badu eta jokalariak banakako mugarri bat lortzen badu.
Klubak jokalariak Iruñeako taldean izandako jarrera nabarmendu nahi izan du, eta positiboki baloratu dute egindako lana. Ohar ofizialean, Osasunak adierazi du eskerrak ematen dizkiola "egindako lanagatik, taldeari egindako ekarpenagatik eta hilabete hauetan izandako jokabide bikainagatik", eta "zorte ona" opa dio "erronka profesional berri honetan".
Ruben Garcia: "Gure zaleekin, badirudi bospasei jokalari gehiago garela"
Sadarren Vila-Realen aurka jokatutako partida 2-2 berdindu ostean, Ruben Garciak esan du taldea indartsu ikusten duela, eta etxean edonor garaitzeko gai dela, gaur garaipena lortu ez badu ere.
Osasunak puntu bat eskuratu du Vila-realen aurka (2-2)
Puntu banaketa Sadarren, minutu askotan nagusi izan den Osasunaren eta bigarren zatian hazi den Vila-realen artean. Neurketako golegileak Victor Muñoz eta Budimir izan dira gorritxoentzat, eta Gerard Morenok sartu ditu urpekari horiaren bi golak.
Lisci: "Une onean gaude, eta prest"
Azken bederatzi hilabeteetan etxetik kanpo lehen aldiz garaipena lortuta, Osasunak Marcelinoren Vila-real izango du aurkari larunbat honetan, EA Sports Ligako 22. jardunaldian.
Ruben Garcia: "Askoz pertsona hobea naiz hemen nagoenetik"
Ruben Garcia Osasunaren jokalariak prentsaurrekoa eman du, talde gorritxoarekin 2027ra arte kontratua berritu eta gero. Iruñean eta taldean nola sentitzen den azaldu du, besteak beste.
Ruben Garciak 2027ra arte berritu du kontratua Osasunarekin
8 milioi euroko etete-klausula izaten jarraituko du, eta bihar 12:30ean prentsaurrekoa emango du Braulio Vazquez kirol zuzendariarekin batera.
Osasunak Sadar handitzea eta 24.754 jarleku izatea proposatu du
Talde gorritxoak beste urrats bat eman du estadioaren edukiera handitzeko helburuan, ofizialki aurkeztu baitu proposamen teknikoa, Nafarroako Gobernuak onar dezan.
Asier Osambela: "Hemendik goraka joaten saiatu behar gara"
Asier Osambela pozarren agertu da Osasunak Rayo Vallecano 1-3 menderatu ondoren. Dena den, jokalari nafarrak azpimarratu du, garaipenak poza eman badie ere, orain inoiz baino gehiago, lanean jarraitu behar dutela.
Osasunak 9 hilabeteko lehortea hautsi du etxetik kanpo Rayo garaituta (1-3)
Ligan 10 jardunaldi jarraian irabazi gabe egon ondoren, talde gorritxoa Iñigo Perezen taldeari gailendu zaio Budimir, Jozhua (bere atean) eta Asier Osambelaren golei esker.
Alessio Lisci: "Raul oso gustuko dugu, eta zorionez ekarri ahal izan dugu"
Bestalde, Rayoren aurka "oldarkorra izan nahi duen Osasuna, partidan egon nahi duen taldea" ikusi nahi duela, adierazi du entrenatzaile erromatarrak.