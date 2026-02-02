CESIÓN
Osasuna cierra la cesión de Sheraldo Becker al Mainz 05 con opción de compra obligatoria

El futbolista continua su carrera en la Bundesliga tras una operación que ha quedado cerrada entre ambos clubes para esta temporada.
Sheraldo Rudi Becker of CA Osasuna in action during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Levante UD at El Sadar on December 8, 2025, in Pamplona, Spain.
Sheraldo Becker. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Osasunak Sheraldo Beckerrek Mainz 05era egindako lagapena itxi du, derrigorrez erosteko aukerarekin
author image

EITB

Última actualización

Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Mainz 05 para la cesión de Sheraldo Becker hasta el final de la temporada 2025/26. Según ha explicado la entidad navarra, la operación incluye una opción de compra obligatoria si el conjunto alemán logra mantenerse en la Bundesliga y el jugador logre un hito individual.

Desde el club han querido destacar la actitud del jugador durante su etapa en Pamplona y han valorado de forma positiva su paso por el equipo. En el comunicado oficial, Osasuna ha señalado que le agradece “su trabajo diario, aportación al grupo y comportamiento impecable durante estos meses”, además de haberle deseado “suerte en este nuevo reto profesional”.

