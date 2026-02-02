Osasuna cierra la cesión de Sheraldo Becker al Mainz 05 con opción de compra obligatoria

Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Mainz 05 para la cesión de Sheraldo Becker hasta el final de la temporada 2025/26. Según ha explicado la entidad navarra, la operación incluye una opción de compra obligatoria si el conjunto alemán logra mantenerse en la Bundesliga y el jugador logre un hito individual.

Desde el club han querido destacar la actitud del jugador durante su etapa en Pamplona y han valorado de forma positiva su paso por el equipo. En el comunicado oficial, Osasuna ha señalado que le agradece “su trabajo diario, aportación al grupo y comportamiento impecable durante estos meses”, además de haberle deseado “suerte en este nuevo reto profesional”.