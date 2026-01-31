Osasuna vs Vila-real (2-2)
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ruben Garcia: "Gure zaleekin, badirudi bospasei jokalari gehiago garela"

Rubén García
18:00 - 20:00
Ruben Garcia. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sadarren Vila-Realen aurka jokatutako partida 2-2 berdindu ostean, Ruben Garciak esan du taldea indartsu ikusten duela, eta etxean edonor garaitzeko gai dela, gaur garaipena lortu ez badu ere.

Osasuna EA Sports Liga Sadar

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X