Osasuna vs Villarreal (2-2)
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Rubén García: "Con nuestra afición, parece que seamos cinco o seis jugadores más"

Rubén García
18:00 - 20:00

Rubén García. Foto: EiTB

Euskaraz irakurri: Ruben Garcia: "Gure zaleekin, badirudi bospasei jokalari gehiago garela"
author image

EITB

Última actualización

Rubén García ha afirmado, tras empatar 2-2 en el partido disputado hoy en El Sadar ante el Villarreal, que ve al equipo fuerte y que, aunque hoy no han logrado la victoria, son capaces de ganar a cualquiera en casa.

Osasuna LaLiga EA Sports El Sadar

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X