Osasunak puntu bat eskuratu du Vila-realen aurka (2-2)

Puntu banaketa Sadarren, minutu askotan nagusi izan den Osasunaren eta bigarren zatian hazi den Vila-realen artean. Neurketako golegileak Victor Muñoz eta Budimir izan dira gorritxoentzat, eta Gerard Morenok sartu ditu urpekari horiaren bi golak.

Osasunak eta Vila-realek bina egin dute gaur Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 22. jardunaldiko partidan.

Horiek penalti puntutik eman dute lehen kolpea, Gerard Morenoren golarekin, baina gorritxoen erreakzioa berehala heldu da Victor Muñozek buruz gola eginda (1-1) . Atsedenaldira iritsi aurretik, Budimirrek 2-1ekoa egin du, baina Gerard Morenok markagailua parekatu du bigarren zatian (2-2) .

Partidaren lehen minutuetan, Osasuna nahiko erraz iritsi da aurkariaren areara, eta etxekoen nagusitasuna nabaria izan da. Vila-realek arin galtzen zuen baloia, batez ere aurkako zelaian aurrera egiten saiatzen zenean.

16. minutuan, ordea, epaileak penalti adierazi du, Javi Galanek area barruan Peperi falta egin ostean. Gerard Morenok markagailuan aurretik jarri du Vila-real, penalti jaurtiketa gauzatuta (0-1).

Gorritxoek ez dute etsi, eta 5 minutu ere ez dituzte behar izan markagailua parekatzeko. Alboko sake batean, buruz sartu du gola Victor Muñozek, Rafa Marini aurrea hartuta (1-1).

Gorritxoek presio altuarekin jarraitu dute, eta Victor Muñozek eskuineko hegaletik joatea lortu du, baina horren jaurtiketa arriskutsuak Luiz Juniorren gorputza jo du.

Sergio Herrerak geldiketa bikoitza egin behar izan du. Gerard Morenoren burukada bat urrundu du lerro gainean, korner batean, eta Peperen urruneko jaurtiketa bat desbideratu du gero.

Lehen laurdeneko luzapenean, Budimir izan da gorritxoak markagailuan aurretik jarri dituena. Kroaziarrak Rafa Marini aurrea hartu dio, eta Moncayolak eskuinetik egindako erdiraketa baliatu du buruz 2-1ekoa egiteko.

Vila-realek erreakzionatu gabe jarraitu du, jabetza luzeagoak egin nahirik, baina ez du behin betiko pasea aurkitu. Urpekari horia ez zegoen jokoan, baina korner bat baliatu du Gerard Morenok buruz baloia sareetara bidalita markagailua berdintzeko (2-2).

Azkenean, Osasunaren eta Vila-realen arteko neurketa markagailuan 2-2koa zela bukatu da, azken minutuetan partida erotu arren.

