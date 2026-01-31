Osasunak puntu bat eskuratu du Vila-realen aurka (2-2)
Puntu banaketa Sadarren, minutu askotan nagusi izan den Osasunaren eta bigarren zatian hazi den Vila-realen artean. Neurketako golegileak Victor Muñoz eta Budimir izan dira gorritxoentzat, eta Gerard Morenok sartu ditu urpekari horiaren bi golak.
Osasunak eta Vila-realek bina egin dute gaur Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 22. jardunaldiko partidan.
Horiek penalti puntutik eman dute lehen kolpea, Gerard Morenoren golarekin, baina gorritxoen erreakzioa berehala heldu da Victor Muñozek buruz gola eginda (1-1) . Atsedenaldira iritsi aurretik, Budimirrek 2-1ekoa egin du, baina Gerard Morenok markagailua parekatu du bigarren zatian (2-2) .
Partidaren lehen minutuetan, Osasuna nahiko erraz iritsi da aurkariaren areara, eta etxekoen nagusitasuna nabaria izan da. Vila-realek arin galtzen zuen baloia, batez ere aurkako zelaian aurrera egiten saiatzen zenean.
16. minutuan, ordea, epaileak penalti adierazi du, Javi Galanek area barruan Peperi falta egin ostean. Gerard Morenok markagailuan aurretik jarri du Vila-real, penalti jaurtiketa gauzatuta (0-1).
Gorritxoek ez dute etsi, eta 5 minutu ere ez dituzte behar izan markagailua parekatzeko. Alboko sake batean, buruz sartu du gola Victor Muñozek, Rafa Marini aurrea hartuta (1-1).
Gorritxoek presio altuarekin jarraitu dute, eta Victor Muñozek eskuineko hegaletik joatea lortu du, baina horren jaurtiketa arriskutsuak Luiz Juniorren gorputza jo du.
Sergio Herrerak geldiketa bikoitza egin behar izan du. Gerard Morenoren burukada bat urrundu du lerro gainean, korner batean, eta Peperen urruneko jaurtiketa bat desbideratu du gero.
Lehen laurdeneko luzapenean, Budimir izan da gorritxoak markagailuan aurretik jarri dituena. Kroaziarrak Rafa Marini aurrea hartu dio, eta Moncayolak eskuinetik egindako erdiraketa baliatu du buruz 2-1ekoa egiteko.
Vila-realek erreakzionatu gabe jarraitu du, jabetza luzeagoak egin nahirik, baina ez du behin betiko pasea aurkitu. Urpekari horia ez zegoen jokoan, baina korner bat baliatu du Gerard Morenok buruz baloia sareetara bidalita markagailua berdintzeko (2-2).
Azkenean, Osasunaren eta Vila-realen arteko neurketa markagailuan 2-2koa zela bukatu da, azken minutuetan partida erotu arren.
Ruben Garcia: "Gure zaleekin, badirudi bospasei jokalari gehiago garela"
Sadarren Vila-Realen aurka jokatutako partida 2-2 berdindu ostean, Ruben Garciak esan du taldea indartsu ikusten duela, eta etxean edonor garaitzeko gai dela, gaur garaipena lortu ez badu ere.
Lisci: "Une onean gaude, eta prest"
Azken bederatzi hilabeteetan etxetik kanpo lehen aldiz garaipena lortuta, Osasunak Marcelinoren Vila-real izango du aurkari larunbat honetan, EA Sports Ligako 22. jardunaldian.
Ruben Garcia: "Askoz pertsona hobea naiz hemen nagoenetik"
Ruben Garcia Osasunaren jokalariak prentsaurrekoa eman du, talde gorritxoarekin 2027ra arte kontratua berritu eta gero. Iruñean eta taldean nola sentitzen den azaldu du, besteak beste.
Ruben Garciak 2027ra arte berritu du kontratua Osasunarekin
8 milioi euroko etete-klausula izaten jarraituko du, eta bihar 12:30ean prentsaurrekoa emango du Braulio Vazquez kirol zuzendariarekin batera.
Osasunak Sadar handitzea eta 24.754 jarleku izatea proposatu du
Talde gorritxoak beste urrats bat eman du estadioaren edukiera handitzeko helburuan, ofizialki aurkeztu baitu proposamen teknikoa, Nafarroako Gobernuak onar dezan.
Asier Osambela: "Hemendik goraka joaten saiatu behar gara"
Asier Osambela pozarren agertu da Osasunak Rayo Vallecano 1-3 menderatu ondoren. Dena den, jokalari nafarrak azpimarratu du, garaipenak poza eman badie ere, orain inoiz baino gehiago, lanean jarraitu behar dutela.
Osasunak 9 hilabeteko lehortea hautsi du etxetik kanpo Rayo garaituta (1-3)
Ligan 10 jardunaldi jarraian irabazi gabe egon ondoren, talde gorritxoa Iñigo Perezen taldeari gailendu zaio Budimir, Jozhua (bere atean) eta Asier Osambelaren golei esker.
Alessio Lisci: "Raul oso gustuko dugu, eta zorionez ekarri ahal izan dugu"
Bestalde, Rayoren aurka "oldarkorra izan nahi duen Osasuna, partidan egon nahi duen taldea" ikusi nahi duela, adierazi du entrenatzaile erromatarrak.
Raul Moro: “Ondo jarraitzeko eta taldeari eta klubari laguntzeko zereginarekin nator”
Raul Morok 2031ra arte fitxatu du Osasunarekin. Ajaxeko jokalari ohiak prentsaurrekoa eman du Braulio Vazquezekin batera, eta bere ustez egon behar duen lekuan dagoela adierazi du.