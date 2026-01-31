LaLiga EA Sports
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Osasuna se queda sin premio completo frente al Villarreal (2-2)

Reparto de puntos en el Sadar entre un Osasuna que ha sido superior durante muchos minutos y un Villarreal que ha crecido en el segundo tiempo. Los goleadores del encuentro han sido Víctor Muñoz y Budimir para los rojillos y  Gerard Moreno que ha marcado dos tantos para el conjunto amarillo.

PAMPLONA , 31/01/2026.- El defensa del Osasuna Alejandro Catena (d) se lleva un balón durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports entre el Osasua y el Villarreal en El Sadar, Pamplona, este sábado. EFE/ Villar Lopez
Osasuna vs. Villarreal Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Osasunak puntu bat eskuratu du Vila-realen aurka (2-2)
author image

L. U. G. | EITB

Última actualización

Osasuna y Villarreal han empatado 2-2, este sábado, en el partido de la 22ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de El Sadar..

El conjunto amarillo ha golpeado primero desde el punto de penalti con Gerard Moreno, pero la reacción rojilla ha sido inmediata gracias al cabezazo de Víctor Muñoz tras centro de Rubén García. Antes del descanso Osasuna ha vuelto a demostrar su pegada con una gran acción colectiva culminada por Budimir para firmar el 2-1 y cerrar una de las mejores primeras partes del curso. En la reanudación el ritmo ha bajado y el Villarreal ha aprovechado un saque de esquina para igualar el marcador con otro tanto de Gerard Moreno (2-2).

En los primeros compases del partido Osasuna ha llegado con relativa facilidad a área contraria y la superioridad local ha sido muy notable. Al Villarreal le duraba poco la pelota, sobre todo cuando trataba de avanzar en campo contrario.

Pero en el 16, el Villarreal se ha adelantado de penalti por medio de Gerard Moreno. El árbitro ha pitado la pena máxima a Javi Galán, cuando Pépé se ha marchado del lateral y el costamarfileño ha dejado el pie atrás (0-1). 

Lejos de desanimarse, los rojillos no han tardado ni cinco minutos en devolver el empate al marcador. En un saque de fata lateral ha marcado de cabeza Víctor Muñoz, imponiéndose incomprensiblemente a Rafa Marín (1-1).

Los rojillos seguían con presión alta y Víctor Muñoz se ha marchado en banda derecha, quedándose mano a mano ante Luiz Junior. El disparo ha ido al cuerpo del brasileño.

Sergio Herrera también ha tenido que emplearse con un doble paradón. Primero ha despejado sobre la línea un cabezazo de Gerard Moreno a la salida de un córner y luego ha desviado el disparo lejano de Pépé.

En tiempo de descuento del primer cuarto, Budimir de cabeza ha sido el encargado de poner por delante a los rojillos en el marcador. El croata se ha impuesto en el salto a Rafa Marín y ha aprovechado un buen centro de Moncayola desde la derecha para hacer el 2-1.

Osasuna ha salido decidido a volcar el campo hacia meta rival en el segundo acto. El Villarreal seguía sin reaccionar, trataba de tener posesiones más largas, pero no encontraba el pase definitivo. El submarino amarillo no estaba en el juego, pero ha aprovechado un córner, cabeceado en el primer palo por Gerard Moreno, para poner las tablas (2-2).

Finalmente, Osasuna y Villarreal han terminado en tablas, en un partido que se ha vuelto loco en los últimos minutos, con unos navarros que acumulan cinco encuentros seguidos puntuando en casa, haciendo de El Sadar un fortín.

Fútbol Osasuna El Sadar LaLiga EA Sports

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X