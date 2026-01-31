Osasuna se queda sin premio completo frente al Villarreal (2-2)

Osasuna y Villarreal han empatado 2-2, este sábado, en el partido de la 22ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de El Sadar..

El conjunto amarillo ha golpeado primero desde el punto de penalti con Gerard Moreno, pero la reacción rojilla ha sido inmediata gracias al cabezazo de Víctor Muñoz tras centro de Rubén García. Antes del descanso Osasuna ha vuelto a demostrar su pegada con una gran acción colectiva culminada por Budimir para firmar el 2-1 y cerrar una de las mejores primeras partes del curso. En la reanudación el ritmo ha bajado y el Villarreal ha aprovechado un saque de esquina para igualar el marcador con otro tanto de Gerard Moreno (2-2).