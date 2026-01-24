Osasunak 9 hilabeteko lehortea hautsi du etxetik kanpo Rayo garaituta (1-3)
Ligan 10 jardunaldi jarraian irabazi gabe egon ondoren, talde gorritxoa Iñigo Perezen taldeari gailendu zaio Budimir, Victor Muñoz eta Asier Osambelaren golei esker.
Osasunak garaipen garrantzitsua lortu du Rayo Vallecanoren aurka(1-3), etxetik kanpo ezinbesteko hiru puntu eskuratuz. Nafarroako taldeak, Ante Budimir kroaziarraren gol batekin lehen zatian, eta Victor Muñoz eta Asier Osambelaren beste birekin, Madrilgo taldeari irabazi dio 9 hilabeteko lehortea hautsiz.
Norgehiagokaren lehen minutuetan, bi taldeak intentsitatearekin hasi dira, baina atzean sufritu gabe eta erasoan aukerarik lortu gabe. Rayok baloi gehiago izan du, baina benetako arrisku aukerarik gabe.
Osasuna erosoago sentitzen joan da minutuek aurrera egin ahala. Ordu erdia baino lehentxeago, Javi Galanek partidako lehen gol aukera garbia izan du Batallak saiheztu duena kornerrera bidalita.
Gola berehala iritsi da, kornerraren irteeran. Bigarren zutoinera egindako erdiraketa Moncayolak luzatu du eta Budimirri heldu zaio Herrandoren ukituaren ostean. Kroaziarrak sotiltasunez ukitu du baloia sare barrura bidaltzeko (0-1).
Osasunak beste bi aukera garbi izan ditu atsedenaldira iritsi aurretik aldea handitzeko. Ruben Garciaren falta jaurtiketa zutoinera atera du Rayoko atezainak, eta gero Javi Galan saiatu da.
Rayok, ordea, ez ditu besoak jaitsi eta beste jarrera batekin zelairatu da atsedenaldiaren ostean. Izan ere, Iñigo Perezen mutilek partida berdindu dute 59. minutuan Pathé Cissen burukada bikain batekin, etxekoen itxaropena piztuz.
Golak aztoratuta utzi du Osasuna, eta Rayo adorea berreskuratzen hasi da, batez ere Florian Lejeune erdiko atzelari frantziarrak jaurtitako falta batek Sergio Herreraren erreflexuak proban jarri dituenean.
Ondoren, Asier Osambela erdilari gaztea zelairatu da, eta baloiaren irteerari beste itxura bat ematen saiatu da. Anbizioak bere aukeraren zain egotera eraman du Osambela.
Victor Muñozek jokaldi bikaina egin du hiru laurdenetako lerroan, eta hiru aurkarietatik ihes egin eta gero, baloia Batallaren sareetara bidali du (1-2) .
Bi minutu geroago, etxeko atezainak ezin izan du ezer egin Osambelaren jaurtiketa sare barrura sartzea saihesteko (3-1).
