Osasuna rompe su sequía de 9 meses fuera de casa ante el Rayo (1-3)
Después de 10 jornadas consecutivas sin ganar a domicilio en Liga, los rojillos se han impuesto al equipo de Iñigo Pérez con los goles de Budimir, Víctor Muñoz y Asier Osambela.
Osasuna ha firmado una victoria vibrante y merecida por 1‑3 ante el Rayo Vallecano, sumando tres puntos vitales fuera de casa y llenando de optimismo a su afición rojilla. El equipo navarro, con un gol del croata Ante Budimir en la primera parte y otros dos de Víctor Muñoz y Asier Osambela en el tiempo añadido de la segunda mitad, ha ganado al equipo madrileño rompiendo así su sequía de 9 meses.
En los primeros compases del partido, los dos equipos han comenzado con intensidad, pero sin sufrir atrás ni conseguir generar en ataque. El Rayo tenía más balón, pero sin opciones reales de peligro. Osasuna ha ido animándose y sintiéndose más cómodo con el paso de los minutos. Justo antes de la media hora, Javi Galán ha hecho emplearse al máximo a Batalla para evitar el primero.
El gol ha llegado justo después, a la salida del córner. El centro al segundo palo lo ha prolongado Moncayola y le ha llegado a Budimir tras el toque de Herrando. La ha tocado con sutileza el croata y ha superado a Batalla (0-1).
Lejos de conformarse con el gol, Osasuna ha dispuesto de otras dos ocasiones claras para ampliar la ventaja antes del descanso. El portero local ha sacado el tiro de falta de Rubén García a su palo y luego lo ha intentado Javi Galán. Solo el larguero ha evitado el segundo.
El Rayo, sin embargo, no ha bajado los brazos y ha salido con otra actitud tras el descanso. Los franjirrojos han igualado el partido en el minuto 59 con un cabezazo impecable de Pathé Ciss tras un centro bien ejecutado, encendiendo la esperanza de la parroquia local.
El gol ha dejado aturdido a Osasuna, que ha visto cómo el Rayo ha empezado a recobrar el ánimo, sobre todo a raíz de una falta lejana lanzada por el central francés Florian Lejeune que ha puesto a prueba los reflejos de Sergio Herrera, salvador de su equipo.
Para tener mayor contención, ha salido en Osasuna el joven centrocampista Asier Osambela, que ha tratado de dar otro aire a la salida de balón de su equipo, cuya ambición le ha llevado a esperar su oportunidad, que ha llegado en el tiempo añadido con el Rayo volcado.
Víctor Muñoz se ha inventado una genialidad en línea de tres cuartos y, tras realizar una buena jugada personal zafándose de tres rivales, ha lanzado un disparo desde la frontal que ha tocado en Jozhua y ha descolocado a Batalla (1-2).
Dos minutos después, nada ha podido hacer el portero local en el mano a mano con Osambela.
Iker Muñoz: "Ahora es cuando tenemos que apretar más"
Iker Muñoz se ha mostrado crítico tras vencer al Rayo fuera de casa. Ha señalado que no pueden relajarse y que, después de la victoria, es el momento de exigir un punto más al equipo para dar continuidad a la buena racha.
Alessio Lisci: "Raúl es un jugador buscado y por suerte hemos podido traerlo"
Por otro lado, ha destacado que ante el Rayo le gustaría ver "a un Osasuna en la línea de lo que estamos haciendo, un Osasuna que intenta ser agresivo, que intenta estar en el partido".
Raúl Moro: “Vengo con la misión de seguir haciéndolo bien, ayudar al equipo y al club”
Raúl Moro ha fichado con Osasuna hasta el 2031. El exjugador del Ajax ha comparecido en rueda de prensa, junto a Braulio Vázquez, y según ha contado está en el sitio que cree que tiene que estar.
Osasuna ficha a Raúl Moro hasta 2031
El jugador catalán ha militado en el Ajax esta temporada. El club pamplonés ha pagado cinco millones de euros, y la cláusula de rescisión del futbolista será de 50 millones.
Victor Muñóz: "Necesitábamos la victoria y lo hemos conseguido a base de garra"
Victor Muñoz ha marcado en el minuto 92 el gol que ha dado el triunfo a Osasuna ante el Oviedo en El Sadar, después de que el conjunto asturiano se pusiera dos veces por delante en el marcador.
Osasuna tira de garra y remonta al Oviedo (3-2)
Dos veces han tenido que empatar el marcador los rojillos, con dos goles de Budimir, y Víctor Muñoz ha marcado el gol de la victoria en el descuento.
Alessio Lisci: "El partido del otro día no tiene que dejar rastro"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el partido del sábado en la 20ª jornada de la Liga EA Sports ante el Oviedo.
Braulio Vázquez: “Tendríamos que hacer una regeneración de la plantilla; en principio no hay salidas”
Braulio Vázquez ha comparecido en rueda de prensa, donde ha comentado los planes a futuro que tiene el club rojillo. Aunque no ha dado nombres, ha dejado claro que la intención es mejorar la plantilla actual.
Jorge Herrando, tras anunciar su renovación con Osasuna: "Tengo muchas ganas de jugar y demostrar"
Tras anunciar su renovación con Osasuna hasta 2030, Jorge Herrando ha comparecido hoy en rueda de prensa para hablar sobre su futuro en el club rojillo.