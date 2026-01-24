Osasuna rompe su sequía de 9 meses fuera de casa ante el Rayo (1-3)

El gol ha dejado aturdido a Osasuna, que ha visto cómo el Rayo ha empezado a recobrar el ánimo, sobre todo a raíz de una falta lejana lanzada por el central francés Florian Lejeune que ha puesto a prueba los reflejos de Sergio Herrera, salvador de su equipo.

Para tener mayor contención, ha salido en Osasuna el joven centrocampista Asier Osambela, que ha tratado de dar otro aire a la salida de balón de su equipo, cuya ambición le ha llevado a esperar su oportunidad, que ha llegado en el tiempo añadido con el Rayo volcado.

Víctor Muñoz se ha inventado una genialidad en línea de tres cuartos y, tras realizar una buena jugada personal zafándose de tres rivales, ha lanzado un disparo desde la frontal que ha tocado en Jozhua y ha descolocado a Batalla (1-2).