Osasuna rompe su sequía de 9 meses fuera de casa ante el Rayo (1-3)

Después de 10 jornadas consecutivas sin ganar a domicilio en Liga, los rojillos se han impuesto al equipo de Iñigo Pérez con los goles de Budimir, Víctor Muñoz y Asier Osambela.

MADRID, 24/01/2026.- El delantero del Osasuna, Ante Budimir (4d) celebra su tanto ante el Rayo Vallecano durante el partido de Liga entre el Rayo Vallecano y Osasuna que se disputa este sábado en el estadio de Vallecas. EFE/Mariscal

Los jugadores de Osasuna celebran el gol de Budimir. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Osasunak 9 hilabeteko lehortea hautsi du etxetik kanpo Rayo garaituta (1-3)
L. U. G. | EITB

Osasuna ha firmado una victoria vibrante y merecida por 1‑3 ante el Rayo Vallecano, sumando tres puntos vitales fuera de casa y llenando de optimismo a su afición rojilla. El equipo navarro, con un gol del croata Ante Budimir en la primera parte y otros dos de Víctor Muñoz y Asier Osambela en el tiempo añadido de la segunda mitad, ha ganado al equipo madrileño rompiendo así su sequía de 9 meses.

 

En los primeros compases del partido, los dos equipos han comenzado con intensidad, pero sin sufrir atrás ni conseguir generar en ataque. El Rayo tenía más balón, pero sin opciones reales de peligro. Osasuna ha ido animándose y sintiéndose más cómodo con el paso de los minutos. Justo antes de la media hora, Javi Galán ha hecho emplearse al máximo a Batalla para evitar el primero.

El gol ha llegado justo después, a la salida del córner. El centro al segundo palo lo ha prolongado Moncayola y le ha llegado a Budimir tras el toque de Herrando. La ha tocado con sutileza el croata y ha superado a Batalla (0-1).

Lejos de conformarse con el gol, Osasuna ha dispuesto de otras dos ocasiones claras para ampliar la ventaja antes del descanso. El portero local ha sacado el tiro de falta de Rubén García a su palo y luego lo ha intentado Javi Galán. Solo el larguero ha evitado el segundo.

El Rayo, sin embargo, no ha bajado los brazos y ha salido con otra actitud tras el descanso. Los franjirrojos han igualado el partido en el minuto 59 con un cabezazo impecable de Pathé Ciss tras un centro bien ejecutado, encendiendo la esperanza de la parroquia local. 

El gol ha dejado aturdido a Osasuna, que ha visto cómo el Rayo ha empezado a recobrar el ánimo, sobre todo a raíz de una falta lejana lanzada por el central francés Florian Lejeune que ha puesto a prueba los reflejos de Sergio Herrera, salvador de su equipo.

Para tener mayor contención, ha salido en Osasuna el joven centrocampista Asier Osambela, que ha tratado de dar otro aire a la salida de balón de su equipo, cuya ambición le ha llevado a esperar su oportunidad, que ha llegado en el tiempo añadido con el Rayo volcado.

Víctor Muñoz se ha inventado una genialidad en línea de tres cuartos y, tras realizar una buena jugada personal zafándose de tres rivales, ha lanzado un disparo desde la frontal que ha tocado en Jozhua y ha descolocado a Batalla (1-2) 

Dos minutos después, nada ha podido hacer el portero local en el mano a mano con Osambela.

