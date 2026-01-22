Osasunak Raul Moro fitxatu du, 2031ra arte
Jokalari kataluniarra Ajax taldean aritu da denboraldi honetan, baina ia ez du jokatu. Iruñeko klubak bost milioi euro ordaindu ditu, eta futbolariaren etete klausula 50 milioikoa izango da.
Osasunak Raul Moro jokalaria fitxatu duela iragarri du. 23 urteko futbolari kataluniarra Ajax taldean ibili ida denboraldi honetan, eta LaLigara itzuliko da. Iruñeko klubak bost milioi euro ordaindu ditu, eta futbolariaren etete klausula 50 milioikoa izango da.
Talde gorritxoak egin zuen Moro ekartzeko ahalegina joan den denboraldian, baina ez zuten adostasunik lortu. Hori dela eta, Ajax taldearekin bat egin zuen. Osasunak eta Ajaxek zer adostu duten kontuan izanik, Nafarroako klubak zehaztu duenez, aukera dago gorritxoek hiru milioi gehiago ere ordaintzea Herbehereetarako klubari. Hala izango balitz, Osasunak futbolariaren jabetzaren % 80 eskuratuko luke; fitxaketa gauzatuta, jokalariaren eskubide ekonomikoei erreparatuta, % 50ean da Osasunarena.
Ajaxen aritu aurretik, Raul Moro Valladoliden ibili zen, EA Sports Ligan. Amsterdameko taldearekin, 2025-2026 denboraldian, 21 partida ofizialetan zelairatu da.
Zure interesekoa izan daiteke
Aimar Oroz: "Asko sufritu dugu, baina azkenean irabazi egin dugu, eta hori da garrantzitsuena"
Aimar Oroz pozarren agertu da Osasunak Oviedo 3-2 menderatu eta gero. Edonola ere, jokalari nafarrak adierazi du gorritxoak ez direla eroso egon eta asko kostatako garaipena izan dela, markagailuan atzetik joan baitira.
Osasunak bi aldiz irauli du markagailua Oviedori irabazteko (3-2)
Bi aldiz berdindu behar izan dute markagailua gorritxoek, Budimirren bi golekin, eta Victor Muñozek luzapenean sartu du Osasunari garaipena eman dion gola.
Alessio Lisci: "Lehengo eguneko partidak ez du arrastorik utzi behar"
Osasunako entrenatzaileak larunbatean, EA Sports Ligako 20. jardunaldian, Oviedoren aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.
Braulio Vazquez, Osasunako kirol zuzendaria: "Plantilla berriztatu beharko genuke; printzipioz ez dago irteerarik"
Braulio Vazquezek agerraldia egin du prentsaurrekoan, eta talde gorritxoak etorkizunerako dituen asmoen berri eman du. Izenik eman ez duen arren, argi utzi du asmoa egungo plantilla hobetzea dela.
Jorge Herrando, Osasunarekin kontratua berritu duela iragarri ostean: "Jokatzeko eta nire lana erakusteko gogotsu nago"
Osasunarekin 2030era arte kontratua berritu duela iragarri ostean, Jorge Herrandok prentsaurrekoa eman du talde gorritxoan izango duen etorkizunaz hitz egiteko.
Herrandok 2030era arte berritu du kontratua Osasunarekin, 20 milioiko etete-klausularekin
24 urterekin, nafarrak 65 partida ofizial jokatu ditu lehen talde gorritxoarekin. Kontratua 2027an amaitzen zitzaion.
Lisci, kanporaketari buruz: "1-2koaren aurretik epaileak ikusi ez duen faltak emaitza baldintzatu du"
Alessio Lisci Osasunako entrenatzaileak Realaren aurkako partida aztertu du, eta epailearen akats batek kanporaketa baldintzatu duela azpimarratu du.
Alessio Lisci, Realaren aurkako partidaren aurrean: "Lehiatzera joateko oso gogotsu gaude"
Alessio Lisci Osasunaren entrenatzaileak bihar Errege Kopan Realaren aurka jokatuko duten partidaren analisia egin du.
Lisci: "Partida hau ehun aldiz jokatuz gero behin galduko genuke"
Osasunako entrenatzaileak EA Sports Ligako 19. jardunaldian Gironaren aurka jasotako porrotaz (1-0) hitz egin du.