Osasuna ficha a Raúl Moro hasta 2031
El jugador catalán ha militado en el Ajax esta temporada. El club pamplonés ha pagado cinco millones de euros, y la cláusula de rescisión del futbolista será de 50 millones.
Osasuna ha anunciado el fichaje de Raúl Moro, futbolista catalán de 23 años que ha militado esta temporada en el Ajax y que volverá a LaLiga. El club pamplonés ha pagado cinco millones de euros, y la cláusula de rescisión del futbolista será de 50 millones.
El equipo rojillo intentó traer a Moro la pasada campaña, pero no hubo acuerdo, por lo que se unió al Ajax. En virtud de lo pactado por Osasuna y Ajax, tal y como ha detallado el club navarro, la entidad rojilla podría abonar hasta tres millones más al equipo neerlandés; en caso de que así suceda, Osasuna alcanzaría el 80 % de la propiedad del futbolista, que, una vez realizado el fichaje, pertenece a Osasuna en un 50 %, en lo que respecta a sus derechos económicos.
Raúl Moro, antes de hacerlo en el Ajax, había jugado en el Valladolid, en LaLiga EA Sports. Con el equipo de Ámsterdam ha disputado, en la temporada en curso, 21 partidos oficiales.
Te puede interesar
Victor Muñóz: "Necesitábamos la victoria y lo hemos conseguido a base de garra"
Victor Muñoz ha marcado en el minuto 92 el gol que ha dado el triunfo a Osasuna ante el Oviedo en El Sadar, después de que el conjunto asturiano se pusiera dos veces por delante en el marcador.
Osasuna tira de garra y remonta al Oviedo (3-2)
Dos veces han tenido que empatar el marcador los rojillos, con dos goles de Budimir, y Víctor Muñoz ha marcado el gol de la victoria en el descuento.
Alessio Lisci: "El partido del otro día no tiene que dejar rastro"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el partido del sábado en la 20ª jornada de la Liga EA Sports ante el Oviedo.
Braulio Vázquez: “Tendríamos que hacer una regeneración de la plantilla; en principio no hay salidas”
Braulio Vázquez ha comparecido en rueda de prensa, donde ha comentado los planes a futuro que tiene el club rojillo. Aunque no ha dado nombres, ha dejado claro que la intención es mejorar la plantilla actual.
Jorge Herrando, tras anunciar su renovación con Osasuna: "Tengo muchas ganas de jugar y demostrar"
Tras anunciar su renovación con Osasuna hasta 2030, Jorge Herrando ha comparecido hoy en rueda de prensa para hablar sobre su futuro en el club rojillo.
Herrando renueva con Osasuna hasta 2030 con una cláusula de 20 millones
A sus 24 años, el de Campanas suma ya 65 encuentros oficiales con el primer equipo rojillo Su anterior contrato expiraba en 2027.
Lisci, sobre la eliminatoria: "El error arbitral previo al 1-2 ha sido condicionante"
Alessio Lisci, entrenador de Osasuna, ha analizado el encuentro ante la Real Sociedad. Ha subrayado que un error arbitral ha condicionado la eliminatoria.
Alessio Lisci, ante el partido contra la Real: "Vamos con todas las ganas de ir a competir"
El entrenador de Osasuna, Alessio Lisci, ha analizado el encuentro que les enfrentará mañana a Osasuna en la Copa del Rey.
Lisci: "Este partido lo jugamos cien veces y lo perdemos una"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Girona (1-0) en la 19ª jornada de LaLiga EA Sports.