Osasuna ficha a Raúl Moro hasta 2031

Osasuna ha anunciado el fichaje de Raúl Moro, futbolista catalán de 23 años que ha militado esta temporada en el Ajax y que volverá a LaLiga. El club pamplonés ha pagado cinco millones de euros, y la cláusula de rescisión del futbolista será de 50 millones.

El equipo rojillo intentó traer a Moro la pasada campaña, pero no hubo acuerdo, por lo que se unió al Ajax. En virtud de lo pactado por Osasuna y Ajax, tal y como ha detallado el club navarro, la entidad rojilla podría abonar hasta tres millones más al equipo neerlandés; en caso de que así suceda, Osasuna alcanzaría el 80 % de la propiedad del futbolista, que, una vez realizado el fichaje, pertenece a Osasuna en un 50 %, en lo que respecta a sus derechos económicos.

Raúl Moro, antes de hacerlo en el Ajax, había jugado en el Valladolid, en LaLiga EA Sports. Con el equipo de Ámsterdam ha disputado, en la temporada en curso, 21 partidos oficiales.