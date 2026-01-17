EA Sports Liga
Osasunak bi aldiz irauli du markagailua Oviedori irabazteko (3-2)

Bi aldiz berdindu behar izan dute markagailua gorritxoek, Budimirren bi golekin, eta Victor Muñozek garaipenaren gola sartu du luzapenean.
PAMPLONA, 17/01/2026.-Los jugadores del Osasuna celebran el gol de Ante Budimir (d) contra el Oviedo, durante el partido de la La Liga EA Sports entre el Osasuna y el Oviedo, este sábado en el estadio El Sadar en Pamplona.-EFE/ Villar López
Osasunako jokalariak gol bat ospatzen. Argazkia: EFE
I. G. A. | EITB

Osasunak 3-2 irabazi du Oviedoren aurka larunbat honetan, Sadarren jokatu den EA Sports Ligako 20. jardunaldiko partidan. Bi aldiz berdindu behar izan dute markagailua gorritxoek, Budimirren bi golekin, eta Victor Muñozek garaipenaren gola sartu du luzapenean.

Gorritxoek eraman dute jokoaren gidoia eta nagusitasuna erakutsi dute hasieratik. Baloia uneoro ibili da Oviedoren area ingurutik, baina talde nafarrari kosta egin zaio azken metroetan arriskua sortzea, defentsa gehiegi baitzeuden arean sartuta.

Victor Muñozek izan du lehen aukera argia, zirrikitu gutxirekin baina, eta Escandellek geldiketa ona egin dio. Aimar Orozek langaren gainetik bidali du baloia, eta Budimirren jaurtiketa ere kanpora joan da gutxigatik. Horiek izan dira aukerarik argienak, partidako lehen gola iritsi aurretik.

Atsedenaldira joan aurretik, Viñak markagailua ireki du. Korner batean, erdiraketa jaso eta buruz sarera bidali du baloia, Herrerak ezin izan duelarik ezer egin eragozteko (0-1).

Hala ere, gorritxoak ez dira kikildu, eta haiek ere erdiraketa bat aprobetxatu dute Budimirrek buruz errematatu eta berdinketaren gola sartzeko (1-1).

Bigarren zatia hasi eta gutxira, Budimirrek aukera aparta izan du, berriz buruz, baina langarekin egin du topo. Kontrara, Oviedok bai aurkitu du golerako bidea. Korner batean, Osasunako defentsek ez dute baloia urruntzea lortu, eta Reinak jaurtiketa indartsu batekin sartu du gola (1-2).

Baina, berriz ere, Osasunak egoerari buelta ematen jakin du, eta falta batean Budimirrek berriz jarri du berdinketa markagailuan (2-2).

Azken minutuetan Oviedok penaltia eskatu du Boyomoren eskuagatik, baina, VARean berrikusi ondoren, epaileak ezerezean utzi du.

Luzapenean, errebote askoko jokaldian, Victor Muñozek garaipenaren gola sartu du luzapenean (3-2), garaipena emanez gorritxoei.

Azken minutuetan, Catenak txartel gorria jaso du falta gogor batengatik.

Futbola Osasuna EA Sports Liga Sadar Golak

