Osasuna tira de garra y remonta al Oviedo (3-2)

Dos veces han tenido que empatar el marcador los rojillos, con dos goles de Budimir, y Víctor Muñoz ha marcado el gol de la victoria en el descuento.
PAMPLONA, 17/01/2026.-Los jugadores del Osasuna celebran el gol de Ante Budimir (d) contra el Oviedo, durante el partido de la La Liga EA Sports entre el Osasuna y el Oviedo, este sábado en el estadio El Sadar en Pamplona.-EFE/ Villar López
Jugadores de Osasuna celebrando un gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Osasunak bi aldiz irauli du markagailua Oviedori irabazteko (3-2)
author image

I. G. A. | EITB

Última actualización

Osasuna ha ganado 3-2 al Oviedo este sábado en el partido correspondiente a la 20ª jornada de LaLiga EA Sports que se ha disputado en El Sadar y en el que los rojillos han tenido que empatar dos veces el marcador, con dos goles de Budimir, mientras que Víctor Muñoz ha marcado el gol de la victoria en el descuento.

Los rojillos han llevado el guión de juego y han mostrado su superioridad desde el inicio. El balón ha circulado en todo momento por las inmediaciones del área del Oviedo, pero al equipo navarro le ha costado crear peligro en los metros finales, ya que había demasiados defensas metidos en el área.

Víctor Muñoz ha tenido la primera ocasión clara, con pocos resquicios pero con una buena parada de Escandell, Aimar Oroz ha mandado por encima del larguero el balón, y un disparo de Budimir que se ha ido fuera por poco, han sido las ocasiones más claras antes de que llegara el primer gol del partido.

Antes de irse al descanso, Viña ha abierto el marcador. En un córner ha recogido el centro y lo ha mandado de cabeza a la red, sin que Herrera haya podido hacer nada para impedirlo (0-1).

Sin embargo, los rojillos no se han dejado intimidar, y ellos también han aprovechado un centro para que Budimir rematase de cabeza y marcar el gol del empate (1-1).

Al poco de comenzar la segunda parte, Budimir ha tenido una gran ocasión, de nuevo de cabeza, pero se ha encontrado con el larguero. En contra, el Oviedo sí ha encontrado el camino hacia el gol. En un córner, los defensas de Osasuna no han logrado despejar el balón, y Reina ha marcado con un potente disparo (1-2) .

Pero, de nuevo, Osasuna ha sabido darle la vuelta a la situación, y en una falta Budimir ha vuelto a poner el empate en el marcador (2-2).

En los minutos finales el Oviedo pidió penalti por mano de Boyomo, pero, tras revisarlo en el VAR, el árbitro lo dejó en nada.

En el descuento, en jugada de muchos rebotes, Víctor Muñoz ha marcado el gol de la victoria (3-2), dando la victoria a los rojillos.

En los minutos finales, Catena ha sido expulsado con roja directa por una dura falta.

