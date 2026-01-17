Osasuna tira de garra y remonta al Oviedo (3-2)

Osasuna ha ganado 3-2 al Oviedo este sábado en el partido correspondiente a la 20ª jornada de LaLiga EA Sports que se ha disputado en El Sadar y en el que los rojillos han tenido que empatar dos veces el marcador, con dos goles de Budimir, mientras que Víctor Muñoz ha marcado el gol de la victoria en el descuento.

Los rojillos han llevado el guión de juego y han mostrado su superioridad desde el inicio. El balón ha circulado en todo momento por las inmediaciones del área del Oviedo, pero al equipo navarro le ha costado crear peligro en los metros finales, ya que había demasiados defensas metidos en el área.