Osasuna y el futbolista Jorge Herrando han sellado su vinculación hasta el 30 de junio de 2030, según ha adelantado el club rojillo en una nota. a sus 24 años, el navarro suma ya 65 encuentros oficiales con Osasuna.

De este modo, la entidad rojilla y el jugador han extendido su compromiso tres temporadas más de lo previsto en su anterior relación contractual, que expiraba en 2027.

La cláusula de rescisión del canterano será de 20 millones de euros Este jueves, a las 12:30 horas, ofrecerá una rueda de prensa junto al director deportivo, Braulio Vázquez.

Jorge Herrando Oroz (28 de febrero de 2001; Campanas, Navarra) ingresó en la cantera de Osasuna en categoría cadete procedente del conjunto de su colegio, Luis Amigó.

Tras sobresalir en sus diferentes etapas en Tajonar, alcanzó Osasuna Promesas. En el filial rojillo acumuló 94 partidos. Debutó con el primer equipo en una eliminatoria de Rey ante el Tomares en La Cartuja y, posteriormente, continuó con su formación disputando una campaña en la Unión Deportiva Logroñés en calidad de cedido.