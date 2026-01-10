Osasuna sigue sin rumbo fuera de casa (1-0)
Osasuna ha perdido 1-0 ante el Girona este sábado en el partido correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga EA Sports que se ha disputado en Montilivi y en el que los rojillos han tenido más ocasiones que su rival y han sido dueños del juego, pero el gol de Varat ha dado la victoria al conjunto catalán.
La primera ocasión rojilla llegó en un contragolpe en el que Galán buscó a Moncayola dentro del área, pero su remate se estrelló en la defensa. Minutos después, el cabezazo de Budimir se marchó fuera por poco tras el centro de Galán.
Víctor Muñoz también tuvo una gran ocasión con una volea dentro del área, sin defensa, pero el disparo se le fue alto.
Con un juego muy igualado en el que los dos equipos han tenido varias ocasiones peligrosas, el Girona ha logrado incluso cerrar a Osasuna en su área en algunos momentos y han logrado abrir el marcador antes de irse al descanso. Moreno se ha plantado en el área y ha visto a Vanat solo, le ha dado el balón y ha marcado de tacón (1-0).
La igualdad también se ha mantenido en la segunda parte y la primera ocasión clara la ha tenido Rubén García, con un disparo lejano que se ha ido al larguero y poco después Vanat ha marcado el segundo gol, pero el árbitro lo ha anulado por fuera de juego.
Osasuna ha intensificado el dominio y el control del juego en los siguientes minutos Rubén García ha intentado encontrar el gol con un lanzamiento de falta y el cabezazo de Torró también ha estado cerca de acabar dentro, pero ha sido imposible marcar
En el descuento, el árbitro ha expulsado a Lass con tarjeta roja directa por una falta sobre Aimar Oroz.
Así, Osasuna ha caído derrotado y sigue sin ganar a domicilio en Liga.
Te puede interesar
Lisci: "Este partido lo jugamos cien veces y lo perdemos una"
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Girona (1-0) en la 19ª jornada de LaLiga EA Sports.
Lisci: “Ganar en Girona sería un paso enorme hacia delante”
Osasuna buscará su primera victoria a domicilio de la temporada este sábado ante el Girona. Alessio Lisci ha destacado que el equipo rojillo se encuentra en un bueno momento, y ha abogado por no obsesionarse con la mala racha fuera de casa.
Rubén García: "Nos cuesta tener más maldad"
El jugador de Osasuna, que ha marcado el gol de los rojillos, ha valorado el empate logrado contra el Athletic en el derbi vasco de la 18ª jornada de LaLiga EA Sports en El Sadar.
Alessio Lisci pide a sus jugadores "un partido inteligente" ante el Athletic
El entrenador de Osasuna ha hablado sobre el derbi que disputarán en El Sadar contra el Athletic el sábado, en la 18ª jornada de LaLiga EA Sports.
Javi Galán en su presentación: "Estoy donde quiero estar e intentaré dar un buen rendimiento"
Javi Galán, procedente del Atlético Madrid, ha sido presentado como nuevo jugador de Osasuna este miércoles en El Sadar tras completar su primer entrenamiento en la mañana de este lunes en Tajonar. El lateral izquierdo ha asegurado estar "convencido 100 %" con su llegada al club rojillo.
Osasuna ficha a Javi Galán hasta el final de la temporada 2025-2026
El club navarro pagará 500 000 euros al Atlético Madrid por la incorporación del lateral izquierdo, que comenzará a entrenar con Osasuna el próximo día 29, día en que será presentado. En la temporada 2023-24, jugó como cedido en la Real Sociedad.
Herrera: "Parece fácil, pero hemos tenido que pelear mucho"
El portero de Osasuna ha hablado del derbi ganado ante el Alavés (3-0) en el partido de la 17ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en El Sadar.
Alessio Lisci: "Hay que ganar al Alavés como sea"
Osasuna y Alavés protagonizarán mañana el último derbi del año. Los dos se juegan mucho, pero como suele ser habitual, el que está por debajo en la tabla más. Perder mañana, muy probablemente, le llevaría a Osasuna a pasar la Navidad en la cola, en los puestos que llevan a perder la categoría.
Alessio Lisci: "La Copa es muy fácil hasta que sales al campo a jugar"
Alessio Lisci ha analizado en rueda de prensa la victoria ante el Huesca en el partido de Copa del Rey.