Osasuna sigue sin rumbo fuera de casa (1-0)

Osasuna ha perdido 1-0 ante el Girona este sábado en el partido correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga EA Sports que se ha disputado en Montilivi y en el que los rojillos han tenido más ocasiones que su rival y han sido dueños del juego, pero el gol de Varat ha dado la victoria al conjunto catalán.

La primera ocasión rojilla llegó en un contragolpe en el que Galán buscó a Moncayola dentro del área, pero su remate se estrelló en la defensa. Minutos después, el cabezazo de Budimir se marchó fuera por poco tras el centro de Galán.