Osasuna sigue sin rumbo fuera de casa (1-0)

El gol de Varat da la victoria al Girona, y los rojillos siguen sin ganar como visitantes.
GIRONA, 10/01/2026.- El delantero ucraniano del Girona, Vladyslav Vanat (d), persigue el balón ante el defensa de Osasuna, Jorge Herrando, durante el encuentro correspondiente a la jornada 19 de Laliga EA Sports que disputan hoy sábado Girona y Osasuna en el estadio municipal de Montilivi, en la capital gerundense. EFE/David Borrat.
Herrando y Varat. Foto: EFE
I. G. A. | EITB

Osasuna ha perdido 1-0 ante el Girona este sábado en el partido correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga EA Sports que se ha disputado en Montilivi y en el que los rojillos han tenido más ocasiones que su rival y han sido dueños del juego, pero el gol de Varat ha dado la victoria al conjunto catalán.

La primera ocasión rojilla llegó en un contragolpe en el que Galán buscó a Moncayola dentro del área, pero su remate se estrelló en la defensa. Minutos después, el cabezazo de Budimir se marchó fuera por poco tras el centro de Galán.

Víctor Muñoz también tuvo una gran ocasión con una volea dentro del área, sin defensa, pero el disparo se le fue alto.

Con un juego muy igualado en el que los dos equipos han tenido varias ocasiones peligrosas, el Girona ha logrado incluso cerrar a Osasuna en su área en algunos momentos y han logrado abrir el marcador antes de irse al descanso. Moreno se ha plantado en el área y ha visto a Vanat solo, le ha dado el balón y ha marcado de tacón (1-0).

La igualdad también se ha mantenido en la segunda parte y la primera ocasión clara la ha tenido Rubén García, con un disparo lejano que se ha ido al larguero y poco después Vanat ha marcado el segundo gol, pero el árbitro lo ha anulado por fuera de juego.

Osasuna ha intensificado el dominio y el control del juego en los siguientes minutos Rubén García ha intentado encontrar el gol con un lanzamiento de falta y el cabezazo de Torró también ha estado cerca de acabar dentro, pero ha sido imposible marcar

En el descuento, el árbitro ha expulsado a Lass con tarjeta roja directa por una falta sobre Aimar Oroz.

Así, Osasuna ha caído derrotado y sigue sin ganar a domicilio en Liga. 

