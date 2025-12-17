Osasuna elimina en la prórroga al Huesca (2-4), y espera rival para octavos de final de la Copa del Rey

Osasuna se ha clasificado para octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, este miércoles por la noche. El equipo navarro ha materializado ese objetivo al superar, en la eliminatoria de dieciseisavos de final, al Huesca, por 2-4, en la prórroga, en El Alcoraz, con dos goles de Raúl García de Haro y otros dos que han sido marcados por Asier Osambela y por Ante Budimir.

Alessio Lisci, como había anunciado, ha dispuesto una alineación titular con varios jugadores menos habituales en la Liga, pero de garantías. Así, Huesca y Osasuna han jugado una primera parte igualada, sin jugadas claras de gol hasta el tramo final de la misma. En ese contexto, en el minuto 35, el Huesca se ha adelantado, por mediación de Dani Luna, en una falta que se ha colado entre un buen número de futbolistas que se encontraban dentro del área y han impedido a Aitor Fernández poder ver el lanzamiento; en el tiempo añadido, Raúl García de Haro ha puesto el empate, con un hábil remate desde dentro del área.

En la segunda mitad, Osasuna ha tenido muy cerca el 1-2, en dos acciones de Roberto Arroyo y de Raúl García, pero no ha podido marcar, y la eliminatoria se ha ido a la prórroga. En esos 30 minutos suplementarios, la superioridad física del conjunto navarro, así como su acierto en las jugadas de estrategia, han sido claves. En el minuto 95, Raúl García de Haro, con un gran cabezazo, ha puesto por delante a Osasuna, pero Kortajarena ha marcado el empate a dos justo antes del final de la primera parte de la prórroga; en los minutos 111 y 117, Osambela y Budimir, en dos acciones de córner para los de Lisci, han sentenciado la eliminatoria. Osasuna ya espera rival para los octavos de final.

Ficha técnica

2 - Huesca: Martín, Abad (A. Pérez, m. 100), Pulido (Piña, m63), Arribas, Ro; Rico (Enol, m. 81), Álvarez (Kortajarena, m63), Chatiliez (Portillo, m71); Luna, Enrich y Liberto (Ojeda, m. 71).



4 - Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide (Victor Muñoz, m68), Osambela, Herrando (Catena, m. 68), Juan Cruz; Becker, Iker Muñoz (Torró, m. 96), Moi Gómez, Kike Barja (Rubén García, m. 68); Arroyo (Moncayola, m. 68) y Raúl García de Haro (Budimir, m. 105).

Arbitro: García Verdura. Tarjetas amarillas a Liberto, Piña, Ojeda y al entrenador Bolo, del Huesca, y a Osambela, de Osasuna.

Goles: 1-0, m. 34: Luna; 1-1, m. 45+1: García de Haro; 1-2, m. 95: García de Haro; 2-2. m. 106: Kortajarena; 2-3, m. 111: Osambela: 2-4, m. 118: Budimir.

Incidencias: 6413 espectadoras y espectadores, en El Alcoraz.

