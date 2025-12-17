Osasuna elimina en la prórroga al Huesca (2-4), y espera rival para octavos de final de la Copa del Rey
Osasuna se ha clasificado para octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2025-2026, este miércoles por la noche. El equipo navarro ha materializado ese objetivo al superar, en la eliminatoria de dieciseisavos de final, al Huesca, por 2-4, en la prórroga, en El Alcoraz, con dos goles de Raúl García de Haro y otros dos que han sido marcados por Asier Osambela y por Ante Budimir.
Alessio Lisci, como había anunciado, ha dispuesto una alineación titular con varios jugadores menos habituales en la Liga, pero de garantías. Así, Huesca y Osasuna han jugado una primera parte igualada, sin jugadas claras de gol hasta el tramo final de la misma. En ese contexto, en el minuto 35, el Huesca se ha adelantado, por mediación de Dani Luna, en una falta que se ha colado entre un buen número de futbolistas que se encontraban dentro del área y han impedido a Aitor Fernández poder ver el lanzamiento; en el tiempo añadido, Raúl García de Haro ha puesto el empate, con un hábil remate desde dentro del área.
En la segunda mitad, Osasuna ha tenido muy cerca el 1-2, en dos acciones de Roberto Arroyo y de Raúl García, pero no ha podido marcar, y la eliminatoria se ha ido a la prórroga. En esos 30 minutos suplementarios, la superioridad física del conjunto navarro, así como su acierto en las jugadas de estrategia, han sido claves. En el minuto 95, Raúl García de Haro, con un gran cabezazo, ha puesto por delante a Osasuna, pero Kortajarena ha marcado el empate a dos justo antes del final de la primera parte de la prórroga; en los minutos 111 y 117, Osambela y Budimir, en dos acciones de córner para los de Lisci, han sentenciado la eliminatoria. Osasuna ya espera rival para los octavos de final.
Ficha técnica
2 - Huesca: Martín, Abad (A. Pérez, m. 100), Pulido (Piña, m63), Arribas, Ro; Rico (Enol, m. 81), Álvarez (Kortajarena, m63), Chatiliez (Portillo, m71); Luna, Enrich y Liberto (Ojeda, m. 71).
4 - Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide (Victor Muñoz, m68), Osambela, Herrando (Catena, m. 68), Juan Cruz; Becker, Iker Muñoz (Torró, m. 96), Moi Gómez, Kike Barja (Rubén García, m. 68); Arroyo (Moncayola, m. 68) y Raúl García de Haro (Budimir, m. 105).
Arbitro: García Verdura. Tarjetas amarillas a Liberto, Piña, Ojeda y al entrenador Bolo, del Huesca, y a Osambela, de Osasuna.
Goles: 1-0, m. 34: Luna; 1-1, m. 45+1: García de Haro; 1-2, m. 95: García de Haro; 2-2. m. 106: Kortajarena; 2-3, m. 111: Osambela: 2-4, m. 118: Budimir.
Incidencias: 6413 espectadoras y espectadores, en El Alcoraz.
Alessio Lisci, ante el Huesca-Osasuna de Copa: "Vamos a jugar con un ojo en el partido contra el Alavés"
Osasuna se enfrenta al Huesca, en El Alcoraz, este miércoles, en dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Alessio Lisci, el entrenador del conjunto navarro, ha reconocido que el derbi del sábado frente al Alavés tendrá incidencia en el equipo que presente, "pero vamos a sacar una alineación que tiene todas las papeletas para pasar", ha precisado.
Braulio Vázquez avisa: “Tenemos dinero para ir al mercado”
El director deportivo de Osasuna ha afirmado que el club trabaja para reforzar la plantilla en el mercado invernal, sin embargo, también ha reconocido la complejidad del mercado actual.
Lisci: "Hemos hecho el partido que tocaba; el quipo ha hecho un partidazo, han hecho casi todo lo que les he pedido"
Osasuna ha perdido 2-0 ante el Barcelona en el Spotify Camp Nou. Tras el partido, Alessio Lisci ha señalado que el equipo ha estado bien, con algunos errores, pero que han cumplido con lo pedido.
El muro de Osasuna no aguanta el ataque del Barcelona (2-0)
Los rojillos lo han dado todo en defensa ante un equipo que se ha acercado constantemente a su área hasta que Raphinha ha marcado los dos goles de la victoria.
Lisci: "Todo puede pasar en el fútbol y lo vamos a intentar ante el Barcelona"
El entrenador de Osasuna ha hablado del partido que les enfrentará al Barcelona el sábado, en la 16ª jornada de LaLiga EA Sports. Sabe que el Barça es un rival duro, pero espera seguir con las buenas sensaciones que ha dado el equipo los últimos partidos.
Boyomo, Lucas Torró, Aimar Oroz y Arguibide podrán jugar ante el FC Barcelona, el sábado
Los cuatro jugadores de Osasuna terminaron con problemas físicos el partido del pasado lunes, contra el Levante, pero podrán estar disponibles para Alessio Lisci en el encuentro del Camp Nou.
Osasuna retoma el rumbo con un sólido triunfo ante el Levante en El Sadar (2-0)
El conjunto rojillo ha firmado una actuación convincente en un duelo directo por la permanencia que ha dejado al Levante aún más tocado.
Víctor Muñoz: ''Tanto la afición como el equipo se merecían una victoria''
El jugador de Osasuna Víctor Muñoz marcó el primero de los dos goles que dieron la victoria al conjunto navarro. Así ha analizado el encuentro el futbolista catalán.
Osasuna blinda al veloz atacante canterano Alykall Doumbia hasta 2029
Además, el club rojillo podrá prorrogar la vinculación dos campañas adicionales hasta el 2031. La cláusula de rescisión del jugador será de 20 millones, incrementándose a los 40 si forma parte del primer equipo.