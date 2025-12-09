ADIERAZPENAK
Iñigo Argibide: ''Amets bat izan da titularra izatea, eta gainera, irabazi dugu''

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Iñigo Argibide Osasunako jokalaria pozik agertu da Levanteri irabazi ostean. Titular izatea amets bat izan dela berretsi du, berriz errepikatzea espero duela esateaz gain.

Futbola EA Sports Liga Osasuna

